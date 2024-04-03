Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»

Главный тренер «Заглембе» (Сосновец) Александр Хацкевич подробно рассказал о громком инциденте с участием неизвестных лиц, ворвавшихся на тренировочную базу польского клуба.

– Александр Николаевич, как Вы там? Правду пишут, что Вас избили неизвестные?

– На тренировке команды был очень неприятный инцидент, назовем эту ситуацию именно так. Игроки и представители тренерского штаба вышли тренировки и на нас набросилась группа неизвестных молодых людей. Все были в балаклавах. Человек 30-40. Точно не считал сколько их было. Эти молодые люди выскочили на поле и вели себя очень агрессивно. Пытались давить на нас физически.

– То есть, хотели избить?

– Вероятно, что да. Однако прошло. Большинство тренеров, я в том числе, и почти все игроки команды оперативно покинули поле. Местные футболисты, поляки, остались и вели с этими ребятами какой-то диалог. О чем-то говорили, не могу сказать о чем именно. Не потому, что не хочу рассказывать, нет. Просто польский язык понимаю не так хорошо. Были какие-то претензии.

– Относительно не лучших результатов команды под вашим руководством?

– Возможно. Честно, я не понял из тех слов, которые услышал на польском, в чем была суть.

– Самый главный вопрос: с Вами все в порядке?

– Да. Ни синяков, ни царапин. Все хорошо. После того, как эта группа неизвестных людей покинула нашу базу, мы вернулись на поле и провели тренировку. Более того, завершили ее в хорошем настроении.

– Я так понимаю, что это были представители ультрас «Заглембе»?

– Они не представились, кем являются. Никаких опознавательных знаков на них тоже не было. Никакой клубной атрибутики или чего-то такого. Больше всего меня в этой ситуации возмутило то, что мы до сих пор не можем связаться с президентом клуба. У меня к нему есть один очень серьезный вопрос: как так могло случиться, что на команду напали на ее базе? Почему клуб никак, вообще никак, не обеспечил безопасность игрокам и тренерам? Слава Богу, все обошлось, но...