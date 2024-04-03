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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Польша
03 апреля 2024, 14:17 |
3903
17

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»

Главный тренер «Заглембе» подробно рассказал о нашумевшем инциденте

03 апреля 2024, 14:17 |
3903
17
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Главный тренер «Заглембе» (Сосновец) Александр Хацкевич подробно рассказал о громком инциденте с участием неизвестных лиц, ворвавшихся на тренировочную базу польского клуба.

– Александр Николаевич, как Вы там? Правду пишут, что Вас избили неизвестные?

– На тренировке команды был очень неприятный инцидент, назовем эту ситуацию именно так. Игроки и представители тренерского штаба вышли тренировки и на нас набросилась группа неизвестных молодых людей. Все были в балаклавах. Человек 30-40. Точно не считал сколько их было. Эти молодые люди выскочили на поле и вели себя очень агрессивно. Пытались давить на нас физически.

– То есть, хотели избить?

– Вероятно, что да. Однако прошло. Большинство тренеров, я в том числе, и почти все игроки команды оперативно покинули поле. Местные футболисты, поляки, остались и вели с этими ребятами какой-то диалог. О чем-то говорили, не могу сказать о чем именно. Не потому, что не хочу рассказывать, нет. Просто польский язык понимаю не так хорошо. Были какие-то претензии.

– Относительно не лучших результатов команды под вашим руководством?

– Возможно. Честно, я не понял из тех слов, которые услышал на польском, в чем была суть.

– Самый главный вопрос: с Вами все в порядке?

– Да. Ни синяков, ни царапин. Все хорошо. После того, как эта группа неизвестных людей покинула нашу базу, мы вернулись на поле и провели тренировку. Более того, завершили ее в хорошем настроении.

– Я так понимаю, что это были представители ультрас «Заглембе»?

– Они не представились, кем являются. Никаких опознавательных знаков на них тоже не было. Никакой клубной атрибутики или чего-то такого. Больше всего меня в этой ситуации возмутило то, что мы до сих пор не можем связаться с президентом клуба. У меня к нему есть один очень серьезный вопрос: как так могло случиться, что на команду напали на ее базе? Почему клуб никак, вообще никак, не обеспечил безопасность игрокам и тренерам? Слава Богу, все обошлось, но...

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фанаты болельщики Александр Хацкевич встреча с болельщиками драка с болельщиками чемпионат Польши по футболу Катовице Заглембе Сосновец
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 17
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ALKOSruLKA
3 місяці потренував, а вже достойно оцінили... "біцца-бароцца" полякам, мабуть, не до вподоби Після таких перлів на пресс-конференції, дивно, що президент клубу не відгамселив...
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+2
turist86
"Шура. Ну, год еще, ну, два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить".(Золотой теленок , Ильф и Петров)
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+1
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Bulba_sumkin
Ахххахаха)) Ой я не могу)) Оперативно покинули поле😂😂😂😂 эта старая добрая традиция поляков - пиздить дерьнамовцев) Помню как в Киеве поляки в пух и прах разнесли дерьнамовское шобло на Гидропарке)) Вот это фанаты) Одни показывают что они сила, вторые съебывают на своей территории, и единственное что могут, так это дешевые граффити под мостами рисовать и ухкать как долбоёбы, типа сов копировать)) Фу))) 
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-5
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Fitness.sports
Удивляет, как ботофермаа Шахтаря введётся на информацию источника у которого владельцы 25% прав Эдуард Райкин с Петербурга.  Цирк. Ну в принципе они сами любители русского мира. 
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-6
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