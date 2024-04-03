Источник: фанаты избили бывшего тренера Динамо, работающего в Польше
Александр Хацкевич получил несколько ударов ногами
Сегодня, 3 апреля 2024 года, главный тренер «Заглембе» (Сосновец) Александр Хацкевич был избит местными болельщиками, сообщает польское издание Meczyki.
По информации источника, это произошло во время утренней тренировки. На базе клуба появилась группа хулиганов, которые хотели «пообщаться» с игроками.
В результате разговора белорусский экстренер «Динамо» получил по лицу, а затем еще несколько ударов ногами.
На данный момент «Заглембе» Сосновец занимает последнее место в турнирной таблице второго дивизиона Польши, набрав 13 очков в 25 матчах чемпионата.
Ранее Александр Хацкевич опроверг слухи о своем увольнении.
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