ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где доиграют скандальный матч Минай – Динамо

Перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между «Минаем» и киевским «Динамо» состоится на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве.

Официальный сайт Украинской Премьер-лиги сегодня, 3 апреля, официально внес для этого матча информацию о месте проведения.

Встреча состоится 17 апреля. Время начала игры – 15:30 по Киеву.

В декабре матч между «Минаем» и «Динамо» сначала был прерван из-за воздушной тревоги, а затем отменен из-за отсутствия освещения на стадионе хозяев. Тогда команды сыграли чуть больше 1 минуты игрового времени.

Ранее Sport.ua сообщал, что столичный клуб обязуется взять на себя все расходы закарпатской команды на проезд, проживание, питание и тренировки в столице. Только при таких условиях «Минай» будет согласен сыграть в Киеве.