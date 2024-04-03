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Украина. Премьер лига
03 апреля 2024, 20:15 |
1026
3

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где доиграют скандальный матч Минай – Динамо

На официальном сайте УПЛ появилась точное место проведения – стадион им. В. Лобановского

03 апреля 2024, 20:15 |
1026
3
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где доиграют скандальный матч Минай – Динамо
ФК Динамо Киев

Перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между «Минаем» и киевским «Динамо» состоится на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве.

Официальный сайт Украинской Премьер-лиги сегодня, 3 апреля, официально внес для этого матча информацию о месте проведения.

Встреча состоится 17 апреля. Время начала игры – 15:30 по Киеву.

В декабре матч между «Минаем» и «Динамо» сначала был прерван из-за воздушной тревоги, а затем отменен из-за отсутствия освещения на стадионе хозяев. Тогда команды сыграли чуть больше 1 минуты игрового времени.

Ранее Sport.ua сообщал, что столичный клуб обязуется взять на себя все расходы закарпатской команды на проезд, проживание, питание и тренировки в столице. Только при таких условиях «Минай» будет согласен сыграть в Киеве.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу перенос матчей Украинская Премьер-лига Минай стадион Динамо им. Валерия Лобановского Минай - Динамо доигрывание матча воздушная тревога
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 3
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Valentyn
"Cтоличний клуб зобов'язується взяти на себе всі витрати закарпатської команди на проїзд, проживання, харчування та тренування у столиці. Тільки за таких умов «Минай» згоден зіграти у Києві". Тобто допустили до змагань стадіон клубу без освітлення і тепер вони ще й вимоги висувають якісь? А той хто допустив стадіон  не хоче оплатити це все?
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+1
Pavel_i_CO
Чим цей матч скандальний?) Скандальним був матч Олександрії з клубом без постійного місця проживання 
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0
Max-Morlock
Зачем заранее  сообщать врагу время и геолокацию?
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0
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