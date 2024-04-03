Известно, при каких условиях Минай может доиграть матч с Динамо в Киеве

Судьба матча 16-го тура УПЛ «Минай» – «Динамо», остановленного менее чем через две минуты после его начала из-за воздушной тревоги, еще окончательно не решена.

Несмотря на то, что чуть больше месяца назад была определена новая дата доигрывания (17 апреля), о месте его проведения до сих пор окончательно неизвестно.

Из неофициальных источников известно, что столичный клуб предлагает сыграть не в Минае, а в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Как стало известно Sport.ua, при этом столичный клуб обязуется взять на себя все расходы закарпатской команды на проезд, проживание, питание и тренировки в столице.

Ранее сообщалось, что в «Минае» отреагировали на слухи о доигрывании матча против «Динамо» в Киеве.