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  4. Известно, при каких условиях Минай может доиграть матч с Динамо в Киеве
Украина. Премьер лига
03 апреля 2024, 00:08 |
670
3

Известно, при каких условиях Минай может доиграть матч с Динамо в Киеве

Закарпатцам предлагают оплатить расходы

03 апреля 2024, 00:08 |
670
3
Известно, при каких условиях Минай может доиграть матч с Динамо в Киеве
ФК Минай

Судьба матча 16-го тура УПЛ «Минай» – «Динамо», остановленного менее чем через две минуты после его начала из-за воздушной тревоги, еще окончательно не решена.

Несмотря на то, что чуть больше месяца назад была определена новая дата доигрывания (17 апреля), о месте его проведения до сих пор окончательно неизвестно.

Из неофициальных источников известно, что столичный клуб предлагает сыграть не в Минае, а в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Как стало известно Sport.ua, при этом столичный клуб обязуется взять на себя все расходы закарпатской команды на проезд, проживание, питание и тренировки в столице.

Ранее сообщалось, что в «Минае» отреагировали на слухи о доигрывании матча против «Динамо» в Киеве.

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Источник Sport.ua
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romanchik.8409
И уедут в соболях 🤣
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+2
Лига конференций без динамо
Не забудьте в гостинице каждому игроку миная по шубе в шкаф положить , а судьям  и шубы и сауны предложить, четвертые  кипрские опзжисты это же ваша тема 
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+2
Gargantua
это очень джентльменский поступок
честно было бы Минаю приехать в Киев за свои
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0
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