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  4. В Минае отреагировали на слухи о доигровке матча против Динамо в Киеве
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 17:36 |
804
0

В Минае отреагировали на слухи о доигровке матча против Динамо в Киеве

Представители закарпатского клуба не знают, откуда появилась эта информация

01 апреля 2024, 17:36 |
804
0
В Минае отреагировали на слухи о доигровке матча против Динамо в Киеве
ФК Минай

Сегодня, 1 апреля 2024 года, появилась информация, что перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между «Минаем» и киевским «Динамо» состоится в Киеве.

Представители закарпатского клуба отреагировали на эти слухи:

«Нет по этому поводу информации. Абсолютно не знаем, откуда эта информация появилась. Сейчас комментировать нечего».

Напомним, в декабре матч между «Минаем» и «Динамо» сначала был прерван из-за воздушной тревоги, а затем отменен из-за отсутствия освещения на стадионе хозяев. Тогда команды сыграли чуть больше 1 минуты игрового времени. Доигровка состоится 17 апреля.

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Источник UA-Football
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