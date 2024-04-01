В Минае отреагировали на слухи о доигровке матча против Динамо в Киеве

Сегодня, 1 апреля 2024 года, появилась информация, что перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между «Минаем» и киевским «Динамо» состоится в Киеве.

Представители закарпатского клуба отреагировали на эти слухи:

«Нет по этому поводу информации. Абсолютно не знаем, откуда эта информация появилась. Сейчас комментировать нечего».

Напомним, в декабре матч между «Минаем» и «Динамо» сначала был прерван из-за воздушной тревоги, а затем отменен из-за отсутствия освещения на стадионе хозяев. Тогда команды сыграли чуть больше 1 минуты игрового времени. Доигровка состоится 17 апреля.