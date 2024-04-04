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Кубок Франции
ПСЖ
03.04.2024 22:10 – FT 1 : 0
Ренн
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Франция
04 апреля 2024, 00:32 | Обновлено 04 апреля 2024, 00:38
82
0

Не забил пенальти, но исправился. Мбаппе вывел ПСЖ в финал Кубка Франции

Парижская команда в полуфинале обыграла Ренн со счетом 1:0

04 апреля 2024, 00:32 | Обновлено 04 апреля 2024, 00:38
82
0
Не забил пенальти, но исправился. Мбаппе вывел ПСЖ в финал Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вечером 3 апреля в полуфинале Кубка Франции «ПСЖ» переиграл «Ренн» (1:0) и вышел в финальный поединок.

На 37-й минуте матча на на стадионе «Парк де Пренс» форвард хозяев Килиан Мбаппе не реализовал пенальти.

Однако уже спустя 3 минуты звездный нападающий исправился и забил с игры, и этот гол оказался единственным в поединке.

В финале 25 мая «ПСЖ» встретится с «Лионом», который днем ранее разгромил «Валансьен» (3:0).

Кубок Франции. 1/2 финала

3 апреля, Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Ренн – 1:0

Гол: Мбаппе, 40

Незабитый пенальти: Мбаппе, 37

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ПСЖ ПСЖ - Ренн Ренн Кубок Франции по футболу Килиан Мбаппе пенальти
Источник Sport.ua
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