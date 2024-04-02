Кто сыграет за трофей? Определен первый финалист Кубка Франции

В полуфинале Кубка Франции «Лион» дома разгромил «Валансьен», аутсайдера второго дивизиона, со счетом 3:0.

Дубль у хозяев поля в начале второго тайма оформил Александр Ляказетт, Еще один мяч записал в свой актив Гифт Орбан.

«Лион» первым вышел в финал Кубка Франции. Его соперником будет победитель второго полуфинала, в котором 3 апреля сыграют «ПСЖ» и «Ренн».

Кубок Франции. 1/2 финала, 2 апреля

Лион – Валансьен [D2] – 3:0

Голы: Ляказетт, 51 (пен), 57, Орбан, 75

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