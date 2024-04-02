Франция02 апреля 2024, 23:45 | Обновлено 02 апреля 2024, 23:54
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Кто сыграет за трофей? Определен первый финалист Кубка Франции
«Лион» разгромил «Валансьен» и вышел в финал национального Кубка
02 апреля 2024, 23:45 | Обновлено 02 апреля 2024, 23:54
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В полуфинале Кубка Франции «Лион» дома разгромил «Валансьен», аутсайдера второго дивизиона, со счетом 3:0.
Дубль у хозяев поля в начале второго тайма оформил Александр Ляказетт, Еще один мяч записал в свой актив Гифт Орбан.
«Лион» первым вышел в финал Кубка Франции. Его соперником будет победитель второго полуфинала, в котором 3 апреля сыграют «ПСЖ» и «Ренн».
Кубок Франции. 1/2 финала, 2 апреля
Лион – Валансьен [D2] – 3:0
Голы: Ляказетт, 51 (пен), 57, Орбан, 75
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