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Кубок Франции
Лион
02.04.2024 21:45 – FT 3 : 0
Валансьен
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Франция
02 апреля 2024, 23:45 | Обновлено 02 апреля 2024, 23:54
182
0

Кто сыграет за трофей? Определен первый финалист Кубка Франции

«Лион» разгромил «Валансьен» и вышел в финал национального Кубка

02 апреля 2024, 23:45 | Обновлено 02 апреля 2024, 23:54
182
0
Кто сыграет за трофей? Определен первый финалист Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Ляказетт

В полуфинале Кубка Франции «Лион» дома разгромил «Валансьен», аутсайдера второго дивизиона, со счетом 3:0.

Дубль у хозяев поля в начале второго тайма оформил Александр Ляказетт, Еще один мяч записал в свой актив Гифт Орбан.

«Лион» первым вышел в финал Кубка Франции. Его соперником будет победитель второго полуфинала, в котором 3 апреля сыграют «ПСЖ» и «Ренн».

Кубок Франции. 1/2 финала, 2 апреля

Лион – Валансьен [D2] – 3:0

Голы: Ляказетт, 51 (пен), 57, Орбан, 75

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Кубок Франции по футболу Лион Валансьен Александр Ляказетт Гифт Орбан
Источник Sport.ua
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