Хацкевич отреагировал на слухи об отставке из-за странной пресс-конференции
Главный тренер «Заглембе» опроверг информацию журналистов
Главный тренер «Заглембе» (Сосновец) Александр Хацкевич отреагировал на слухи об отставке из-за скандальной пресс-конференции.
– Александр Николаевич, сегодня появились слухи, что Вас собираются уволить в ближайшее время с должности главного тренера «Заглембе» Сосновец. Это правда?
– Я сейчас на тренировке, от вас впервые об этом слышу.
– Польские СМИ сообщают, что есть недовольство от результатов команды и Вашей пресс-конференции после поражения от «Катовице» (0:4). То есть, Вам никто из руководства об отставке не говорил, Вы остаетесь и дальше работать и все это только слухи?
– Пока что у меня тренировка в планах – вот сейчас, буквально через 15 минут. Вот и все.
– Ваша скандальная пресс-конференция после игры с «Катовице». Игроки действительно самостоятельно придумывали план на игру или вы преувеличили?
– Когда мы должны были играть с «Барселоной», то Валерий Васильевич Лобановский настраивал команду, говорил: «Вы определяете, как сегодня будете играть».
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