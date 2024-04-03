Хацкевич отреагировал на слухи об отставке из-за странной пресс-конференции

Главный тренер «Заглембе» (Сосновец) Александр Хацкевич отреагировал на слухи об отставке из-за скандальной пресс-конференции.

– Александр Николаевич, сегодня появились слухи, что Вас собираются уволить в ближайшее время с должности главного тренера «Заглембе» Сосновец. Это правда?

– Я сейчас на тренировке, от вас впервые об этом слышу.

– Польские СМИ сообщают, что есть недовольство от результатов команды и Вашей пресс-конференции после поражения от «Катовице» (0:4). То есть, Вам никто из руководства об отставке не говорил, Вы остаетесь и дальше работать и все это только слухи?

– Пока что у меня тренировка в планах – вот сейчас, буквально через 15 минут. Вот и все.

– Ваша скандальная пресс-конференция после игры с «Катовице». Игроки действительно самостоятельно придумывали план на игру или вы преувеличили?

– Когда мы должны были играть с «Барселоной», то Валерий Васильевич Лобановский настраивал команду, говорил: «Вы определяете, как сегодня будете играть».