Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024

Состоялась жеребьевка группового турнира чемпионата Европы U-17. Сборная Украины U-17 попала в группу с командами Кипра (хозяева), Сербии и Чехии.

Отметим невероятно интересную группу D, где собрались юношеские сборные Франции, Португалии, Испании и Англии. Из каждой из четырех групп в следующий раунд выйдут по две лучшие команды.

Победитель группы A с участием сборной Украины в четвертьфинале выйдет на второе место группы B. Второе место группы A сыграет с победителем группы B.

Команда Юрия Мороза уверенно прошла решающий этап квалификации, выиграв в группе отбора все три матча и не пропустив ни одного гола.

Турнир пройдет на Кипре с 20 мая по 5 июня. Для сборной Украины U-17 это уже 11-й чемпионат Европы.

Группа A: Кипр, Украина, Сербия, Чехия

Группа B: Дания, Австрия, Хорватия, Уэльс

Группа C: Италия, Швеция, Словакия, Польша



Группа D: Франция, Португалия, Испания, Англия