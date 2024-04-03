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Чемпионат Европы
03 апреля 2024, 19:26 | Обновлено 03 апреля 2024, 19:52
3715
5

Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024

Состоялась жеребьевка юношеского чемпионата Европы

03 апреля 2024, 19:26 | Обновлено 03 апреля 2024, 19:52
3715
5
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
УАФ

Состоялась жеребьевка группового турнира чемпионата Европы U-17. Сборная Украины U-17 попала в группу с командами Кипра (хозяева), Сербии и Чехии.

Отметим невероятно интересную группу D, где собрались юношеские сборные Франции, Португалии, Испании и Англии. Из каждой из четырех групп в следующий раунд выйдут по две лучшие команды.

Победитель группы A с участием сборной Украины в четвертьфинале выйдет на второе место группы B. Второе место группы A сыграет с победителем группы B.

Команда Юрия Мороза уверенно прошла решающий этап квалификации, выиграв в группе отбора все три матча и не пропустив ни одного гола.

Турнир пройдет на Кипре с 20 мая по 5 июня. Для сборной Украины U-17 это уже 11-й чемпионат Европы.

Группа A: Кипр, Украина, Сербия, Чехия

Группа B: Дания, Австрия, Хорватия, Уэльс

Группа C: Италия, Швеция, Словакия, Польша

Группа D: Франция, Португалия, Испания, Англия

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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fifa2020
Група D ржачна))))
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+11
andruha40
Просто чудова група!!!!!!!
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+4
Kolomiiets_Dmytro1994
Не хочу наврочити , але нашим збірним на Євро з групами фартить !!!)
Ответить
+4
serhiy
Слава Богу ,що не в групу смертників ).
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+3
rosti79
Все 3 матча проиграют, тут без шансов
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-2
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