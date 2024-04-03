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Молодежные турниры
03 апреля 2024, 22:09 | Обновлено 03 апреля 2024, 22:25
288
0

Женская сборная Украины WU-19 начала отбор к Евро-2024 с поражения

Сине-желтая команда уступила сборной Франции со счетом 0:2

03 апреля 2024, 22:09 | Обновлено 03 апреля 2024, 22:25
288
0
Женская сборная Украины WU-19 начала отбор к Евро-2024 с поражения
УАФ

3 апреля в чешском Хомутове молодежная женская сборная Украины WU-19 матчем против француженок стартовала во втором раунде отбора Евро-2024 в Лиге А.

Подопечные Наталии Игнатович выступают в группе А4 вместе с Францией, Чехией и Норвегией. В первом матче сине-желтые противостояли француженкам. Игра проходила в Хомутове, где перед этим сборная провела собрание.

Первый тайм проходил с преимуществом соперниц, но украинки сумели не пропустить. И все же на 73-й минуте Эффа-Эффа вывела Францию вперед. Позже Новикова парировала пенальти от Шоссенотта, но в компенсированное время соперницы удвоили свое преимущество – 2:0.

Свой следующий поединок подопечные Натальи Игнатович проведут против команды Чехии 6 апреля.

Евро-2024 WU-19. Второй раунд отбора. Группа А4

1-й тур, 03.04.2024

Франция WU-19 – Украина WU-19 – 2:0 (0:0)

Голы: Эффа-Эффа, 73, Маэл. Менди, 90+2

Нереализованный пенальти: Шоссенотт, 85 (Франция), сэйв вратаря

Франция WU-19: Фернандес, Жоб (Траоре, 46), Сангаре, Маркес, Льегр, Мел. Менди (Маэл. Менди, 46), Свиро, Кутель (Рамбо, 79), Шоссенотт, Эффа-Эффа (Оттен, 79), Росси (Робиллар, 79).

Украина WU-19: Новикова, Невар, Краснобородько, Заборовец, Птицына (Греса, 74), Янева, Боровская, Белова (Юзва, 74), Сербук (Бондарева, 46), Федоренко (Коротчук, 66), Радионова (Лиховид, 90).

Предупреждение: Федоренко, 47

Норвегия – Чехия – 4:0

Турнирная таблица

2-й тур, 06.04.2024

  • 16:00. Франция – Норвегия
  • 16:00. Чехия – Украина

3-й тур, 09.04.2024

  • 17:00. Чехия – Франция
  • 17:00. Украина – Норвегия

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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