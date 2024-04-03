Женская сборная Украины WU-19 начала отбор к Евро-2024 с поражения
Сине-желтая команда уступила сборной Франции со счетом 0:2
3 апреля в чешском Хомутове молодежная женская сборная Украины WU-19 матчем против француженок стартовала во втором раунде отбора Евро-2024 в Лиге А.
Подопечные Наталии Игнатович выступают в группе А4 вместе с Францией, Чехией и Норвегией. В первом матче сине-желтые противостояли француженкам. Игра проходила в Хомутове, где перед этим сборная провела собрание.
Первый тайм проходил с преимуществом соперниц, но украинки сумели не пропустить. И все же на 73-й минуте Эффа-Эффа вывела Францию вперед. Позже Новикова парировала пенальти от Шоссенотта, но в компенсированное время соперницы удвоили свое преимущество – 2:0.
Свой следующий поединок подопечные Натальи Игнатович проведут против команды Чехии 6 апреля.
Евро-2024 WU-19. Второй раунд отбора. Группа А4
1-й тур, 03.04.2024
Франция WU-19 – Украина WU-19 – 2:0 (0:0)
Голы: Эффа-Эффа, 73, Маэл. Менди, 90+2
Нереализованный пенальти: Шоссенотт, 85 (Франция), сэйв вратаря
Франция WU-19: Фернандес, Жоб (Траоре, 46), Сангаре, Маркес, Льегр, Мел. Менди (Маэл. Менди, 46), Свиро, Кутель (Рамбо, 79), Шоссенотт, Эффа-Эффа (Оттен, 79), Росси (Робиллар, 79).
Украина WU-19: Новикова, Невар, Краснобородько, Заборовец, Птицына (Греса, 74), Янева, Боровская, Белова (Юзва, 74), Сербук (Бондарева, 46), Федоренко (Коротчук, 66), Радионова (Лиховид, 90).
Предупреждение: Федоренко, 47
Норвегия – Чехия – 4:0
Турнирная таблица
2-й тур, 06.04.2024
- 16:00. Франция – Норвегия
- 16:00. Чехия – Украина
3-й тур, 09.04.2024
- 17:00. Чехия – Франция
- 17:00. Украина – Норвегия
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