Определен состав сборной Украины WU-19 для участия в отборе к Евро-2024
Команда Натальи Игнатович сыграет с Францией, Чехией и Норвегией
Определен состав сборной Украины WU-19 для участия в отборе к Евро-2024 WU-19.
Во втором раунде отбора чемпионата Европы-2024 WU-19 подопечные Наталии Игнатович в группе А4 сыграют с Францией, Чехией и Норвегией.
Наставница сборной Украины WU-19 Наталья Игнатович объявила список из 20 футболисток, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в турнире.
29 марта украинская делегация отправилась в Чехию, где в городке Хомутов проведет НТЗ. Поединки пройдут 3–9 апреля в Хомутове и Блшанах на городских стадионах.
Состав женской сборной Украины WU-19
Вратари: Варвара Новикова («Ладомир» Владимир), Виктория Каневская («Пантеры» Умань).
Защитники: Лидия Заборовец, София Луцан (обе – «Шахтер» Донецк), Дарья Краснобородько («Колос» Ковалевка), Валерия Греса («Клотен», Швейцария), Евгения Белова («Цюрих», Швейцария).
Полузащитники: Диляра Бондарева, Диана Боровская, София Петросян (все – «ЕМС-Подолье» Винница), Дана Коротчук, Мирослава Невар (обе – «Ладомир» Владимир), Александра Янева («Шахтер» Донецк), Елизавета Лиховид («Систерс») Одесса), Валерия Гончарук (Атекс Киев), Екатерина Юзва (Мариуполь).
Нападающие: Виктория Радионова («Ворскла» Полтава), Лилиана Сербук, Ангелина Федоренко (обе – «Колос» Ковалевка), Марина Птицына («Гамбург», Германия).
Евро-2024 WU-19. Второй раунд отбора. Группа А4
1-й тур, 03.04.2024
- 16:00. Франция – Украина
- 16:00. Норвегия – Чехия
2-й тур, 06.04.2024
- 16:00. Франция – Норвегия
- 16:00. Чехия – Украина
3-й тур, 09.04.2024
- 17:00. Чехия – Франция
- 17:00. Украина – Норвегия
Время начала матчей – киевское.
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