Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определен состав сборной Украины WU-19 для участия в отборе к Евро-2024
Молодежные турниры
29 марта 2024, 22:45 | Обновлено 29 марта 2024, 23:10
99
0

Определен состав сборной Украины WU-19 для участия в отборе к Евро-2024

Команда Натальи Игнатович сыграет с Францией, Чехией и Норвегией

29 марта 2024, 22:45 | Обновлено 29 марта 2024, 23:10
99
0
Определен состав сборной Украины WU-19 для участия в отборе к Евро-2024
УАФ

Определен состав сборной Украины WU-19 для участия в отборе к Евро-2024 WU-19.

Во втором раунде отбора чемпионата Европы-2024 WU-19 подопечные Наталии Игнатович в группе А4 сыграют с Францией, Чехией и Норвегией.

Наставница сборной Украины WU-19 Наталья Игнатович объявила список из 20 футболисток, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в турнире.

29 марта украинская делегация отправилась в Чехию, где в городке Хомутов проведет НТЗ. Поединки пройдут 3–9 апреля в Хомутове и Блшанах на городских стадионах.

Состав женской сборной Украины WU-19

Вратари: Варвара Новикова («Ладомир» Владимир), Виктория Каневская («Пантеры» Умань).

Защитники: Лидия Заборовец, София Луцан (обе – «Шахтер» Донецк), Дарья Краснобородько («Колос» Ковалевка), Валерия Греса («Клотен», Швейцария), Евгения Белова («Цюрих», Швейцария).

Полузащитники: Диляра Бондарева, Диана Боровская, София Петросян (все – «ЕМС-Подолье» Винница), Дана Коротчук, Мирослава Невар (обе – «Ладомир» Владимир), Александра Янева («Шахтер» Донецк), Елизавета Лиховид («Систерс») Одесса), Валерия Гончарук (Атекс Киев), Екатерина Юзва (Мариуполь).

Нападающие: Виктория Радионова («Ворскла» Полтава), Лилиана Сербук, Ангелина Федоренко (обе – «Колос» Ковалевка), Марина Птицына («Гамбург», Германия).

Евро-2024 WU-19. Второй раунд отбора. Группа А4

1-й тур, 03.04.2024

  • 16:00. Франция – Украина
  • 16:00. Норвегия – Чехия

2-й тур, 06.04.2024

  • 16:00. Франция – Норвегия
  • 16:00. Чехия – Украина

3-й тур, 09.04.2024

  • 17:00. Чехия – Франция
  • 17:00. Украина – Норвегия

Время начала матчей – киевское.

По теме:
Назван состав женской сборной Украины на матчи против Косова и Хорватии
Стал известен состав сборной Украины по футзалу на турнир в Литве
Больший выбор для Реброва. УЕФА рассматривает расширение заявок на Евро
чемпионат Европы по футболу WU-19 женская сборная Украины по футболу U-19 Наталья Игнатович заявка
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Бокс | 29 марта 2024, 01:57 0
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду

Карл Фроч прокомментировал поведение Тайсона перед боем против Александра Усика

5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
Футбол | 29 марта 2024, 14:41 1
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы

Выясняем, стоит ли ждать в ближайшее время переписывания рекордов от Байера…

Бой Тайсона с блогером могут отменить, если Майк не пройдет необычный тест
Бокс | 29.03.2024, 05:09
Бой Тайсона с блогером могут отменить, если Майк не пройдет необычный тест
Бой Тайсона с блогером могут отменить, если Майк не пройдет необычный тест
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
Футбол | 29.03.2024, 21:10
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Теннис | 29.03.2024, 22:33
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
29.03.2024, 12:46 11
Футбол
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
28.03.2024, 13:06 16
Футбол
Сенсационный вылет Алькараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Майами
Сенсационный вылет Алькараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Майами
29.03.2024, 02:59 2
Теннис
Мудрик рассказал, какую установку дал Ребров в перерыве матча с Исландией
Мудрик рассказал, какую установку дал Ребров в перерыве матча с Исландией
27.03.2024, 18:14 1
Футбол
Мэр Парижа заверила Кличко, что на Олимпиаде не будет спортсменов из россии
Мэр Парижа заверила Кличко, что на Олимпиаде не будет спортсменов из россии
28.03.2024, 15:30
Олимпийские игры
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
28.03.2024, 17:15
Футбол
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
28.03.2024, 23:46 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем