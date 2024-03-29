Определен состав сборной Украины WU-19 для участия в отборе к Евро-2024 WU-19.

Во втором раунде отбора чемпионата Европы-2024 WU-19 подопечные Наталии Игнатович в группе А4 сыграют с Францией, Чехией и Норвегией.

Наставница сборной Украины WU-19 Наталья Игнатович объявила список из 20 футболисток, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в турнире.

29 марта украинская делегация отправилась в Чехию, где в городке Хомутов проведет НТЗ. Поединки пройдут 3–9 апреля в Хомутове и Блшанах на городских стадионах.

Состав женской сборной Украины WU-19

Вратари: Варвара Новикова («Ладомир» Владимир), Виктория Каневская («Пантеры» Умань).

Защитники: Лидия Заборовец, София Луцан (обе – «Шахтер» Донецк), Дарья Краснобородько («Колос» Ковалевка), Валерия Греса («Клотен», Швейцария), Евгения Белова («Цюрих», Швейцария).

Полузащитники: Диляра Бондарева, Диана Боровская, София Петросян (все – «ЕМС-Подолье» Винница), Дана Коротчук, Мирослава Невар (обе – «Ладомир» Владимир), Александра Янева («Шахтер» Донецк), Елизавета Лиховид («Систерс») Одесса), Валерия Гончарук (Атекс Киев), Екатерина Юзва (Мариуполь).

Нападающие: Виктория Радионова («Ворскла» Полтава), Лилиана Сербук, Ангелина Федоренко (обе – «Колос» Ковалевка), Марина Птицына («Гамбург», Германия).

Евро-2024 WU-19. Второй раунд отбора. Группа А4

1-й тур, 03.04.2024

16:00. Франция – Украина

16:00. Норвегия – Чехия

2-й тур, 06.04.2024

16:00. Франция – Норвегия

16:00. Чехия – Украина

3-й тур, 09.04.2024

17:00. Чехия – Франция

17:00. Украина – Норвегия

Время начала матчей – киевское.