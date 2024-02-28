Определено время начала матчей сборной Украины WU-19 в отборе к Евро-2024

Определилось время начала матчей сборной Украины WU-19 в отборе к Евро-2024.

В декабре состоялась жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы 2024 WU-19, определившая составы групп обеих лиг.

Молодежная женская сборная Украины заняла первое место в своей группе В4 первого раунда и весной будет выступать в Лиге А.

По итогам жеребьевки подопечные Натальи Игнатович попали в группу А4, где сыграют с Францией, Чехией и Норвегией.

Хозяином мини-турнира определили Чехию, поединки квартета пройдут 3–9 апреля в Хомутове и Блшанах на городских стадионах. Уже определено время начала матчей.

Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые присоединятся к Литве в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 19 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев во время жеребьёвки второго раунда определялся позициями, которые сборные заняли в первом раунде осенью.

В Лиге А в 7 группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. 7 победителей групп Лиги А второго раунда получат путевки в финальную стадию, матчи которой будут проходить с 15 по 27 июля 2024 года. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2024/25 начнут в Лиге В.

23 команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в 6 группах (5 групп по 4 участника, одна группа – 3 команды) будут бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша. Литва также будет выступать в Лиге B, хотя место в финале ей обеспечено на правах хозяина.

Евро-2024 WU-19. Второй раунд отбора. Группа А4

03.04.2024

16:00. Франция – Украина

16:00. Норвегия – Чехия

06.04.2024

16:00. Франция – Норвегия

16:00. Чехия – Украина

09.04.2024

17:00. Чехия – Франция

17:00. Украина – Норвегия

Евро-2024 WU-19. Второй раунд

Лига А

Группа А1: Испания, Дания, Греция, Словения

Группа А2: Австрия, Исландия, Ирландия, Хорватия

Группа А3: Англия, Италия, Португалия, Швейцария

Группа А4: Франция, Чехия, Норвегия, Украина

Группа А5: Сербия, Бельгия, беларусь, Словакия

Группа А6: Нидерланды, Финляндия, Польша, Босния и Герцеговина

Группа А7: Германия, Швеция, Венгрия, Румыния

Лига В