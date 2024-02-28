Определено время начала матчей сборной Украины WU-19 в отборе к Евро-2024
Поединки квартета пройдут с 3 до 9 апреля в чешском Хомутове и Блшанах
Определилось время начала матчей сборной Украины WU-19 в отборе к Евро-2024.
В декабре состоялась жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы 2024 WU-19, определившая составы групп обеих лиг.
Молодежная женская сборная Украины заняла первое место в своей группе В4 первого раунда и весной будет выступать в Лиге А.
По итогам жеребьевки подопечные Натальи Игнатович попали в группу А4, где сыграют с Францией, Чехией и Норвегией.
Хозяином мини-турнира определили Чехию, поединки квартета пройдут 3–9 апреля в Хомутове и Блшанах на городских стадионах. Уже определено время начала матчей.
Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые присоединятся к Литве в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 19 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев во время жеребьёвки второго раунда определялся позициями, которые сборные заняли в первом раунде осенью.
В Лиге А в 7 группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. 7 победителей групп Лиги А второго раунда получат путевки в финальную стадию, матчи которой будут проходить с 15 по 27 июля 2024 года. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2024/25 начнут в Лиге В.
23 команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в 6 группах (5 групп по 4 участника, одна группа – 3 команды) будут бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша. Литва также будет выступать в Лиге B, хотя место в финале ей обеспечено на правах хозяина.
Евро-2024 WU-19. Второй раунд отбора. Группа А4
03.04.2024
- 16:00. Франция – Украина
- 16:00. Норвегия – Чехия
06.04.2024
- 16:00. Франция – Норвегия
- 16:00. Чехия – Украина
09.04.2024
- 17:00. Чехия – Франция
- 17:00. Украина – Норвегия
Евро-2024 WU-19. Второй раунд
Лига А
- Группа А1: Испания, Дания, Греция, Словения
- Группа А2: Австрия, Исландия, Ирландия, Хорватия
- Группа А3: Англия, Италия, Португалия, Швейцария
- Группа А4: Франция, Чехия, Норвегия, Украина
- Группа А5: Сербия, Бельгия, беларусь, Словакия
- Группа А6: Нидерланды, Финляндия, Польша, Босния и Герцеговина
- Группа А7: Германия, Швеция, Венгрия, Румыния
Лига В
- Группа В1: Уэльс, Северная Македония, Молдова, Литва
- Группа В2: Шотландия, Албания, Кипр, Лихтенштейн
- Группа В3: Израиль, Косово, Гибралтар, Люксембург
- Группа В4: Черногория, Болгария, Латвия, Азербайджан
- Группа В5: Северная Ирландия, Эстония, Казахстан, Грузия
- Группа В6: Турция, Фарерские острова, Армения
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