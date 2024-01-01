Женская сборная Украины WU-19 узнала даты и место матчей отбора Евро-2024

Женская сборная Украины WU-19 узнала дату и место матчей отбора Евро-2024. 8 декабря состоялась жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы 2024 года WU-19, определившая составы групп обеих лиг.

Молодежная женская сборная Украины WU-19 заняла первое место в своей группе В4 первого раунда и весной 2024 года будет выступать в Лиге А.

По итогам жеребьевки подопечные Натальи Игнатович попали в группу А4, где сыграют с Францией, Чехией и Норвегией. Хозяином мини-турнира определили Чехию, поединки квартета пройдут 3–9 апреля 2024 года.

Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые присоединятся к Литве в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 19 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев во время жеребьёвки второго раунда определялся позициями, которые сборные заняли в первом раунде осенью.

В Лиге А в 7 группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. 7 победителей групп Лиги А второго раунда получат путевки в финальную стадию, матчи которой будут проходить с 15 по 27 июля 2024 года. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2024/2025 начнут в Лиге В.

23 команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в 6 группах (5 – по 4 участника, одна – 3) будут бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша. Литва также будет выступать в Лиге B, хотя место в финале ей обеспечено как хозяину.

Евро-2024 WU-19. Второй раунд. Группа А4

1-й тур, 03.04.2024

Франция – Украина

Норвегия – Чехия

2-й тур, 06.04.2024

Франция – Норвегия

Чехия – Украина

3-й тур, 09.04.2024

Чехия – Франция

Украина – Норвегия

Евро-2024 WU-19. Второй раунд

Лига А

Группа А1: Испания, Дания, Греция, Словения.

Группа А2: Австрия, Исландия, Ирландия, Хорватия.

Группа А3: Англия, Италия, Португалия, Швейцария.

Группа А4: Франция, Чехия, Норвегия, Украина.

Группа А5: Сербия, Бельгия, беларусь, Словакия.

Группа А6: Нидерланды, Финляндия, Польша, Босния и Герцеговина.

Группа А7: Германия, Швеция, Венгрия, Румыния.

Лига В