Определены соперники украинской сборной в отборе к Евро-2024 WU-19
Соперниками Украины WU-19 в группе А4 стали: Франция, Чехия, Норвегия
8 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы 2024 WU-19, определившая составы групп обеих лиг.
Соперниками Украины WU-19 в группе А4 стали: Франция, Чехия, Норвегия.
Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые присоединятся к Литве в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 19 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев во время жеребьёвки второго раунда определялся позициями, которые сборные заняли в первом раунде осенью.
В Лиге А в 7 группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. 7 победителей групп Лиги А второго раунда получат путевки в финальную стадию, матчи которой будут проходить с 15 по 27 июля 2024 года. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2024/25 начнут в Лиге В.
23 команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в шести группах (пять – по четыре участника, одна – три) будут бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша. Литва также будет выступать в Лиге B, хотя место в финале ей обеспечено как хозяин.
Молодежная женская сборная Украины WU-19 заняла первое место в своей группе В4 первого раунда и весной 2024 года будет выступать в Лиге А. По итогам жеребьевки подопечные Наталии Игнатович попали в группу А4, где сыграют с Францией, Чехией и Норвегией.
Евро-2024 WU-19. Второй раунд
Лига А
- Группа А1: Испания, Дания, Греция, Словения.
- Группа А2: Австрия, Исландия, Ирландия, Хорватия.
- Группа А3: Англия, Италия, Португалия, Швейцария.
- Группа А4: Франция, Чехия, Норвегия, Украина.
- Группа А5: Сербия, Бельгия, беларусь, Словакия.
- Группа А6: Нидерланды, Финляндия, Польша, Босния и Герцеговина.
- Группа А7: Германия, Швеция, Венгрия, Румыния.
Лига В
- Группа В1: Уэльс, Северная Македония, Молдова, Литва.
- Группа В2: Шотландия, Албания, Кипр, Лихтенштейн.
- Группа В3: Израиль, Косово, Гибралтар, Люксембург.
- Группа В4: Черногория, Болгария, Латвия, Азербайджан.
- Группа В5: Северная Ирландия, Эстония, Казахстан, Грузия.
- Группа В6: Турция, Фарерские острова, Армения.
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