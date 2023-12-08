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Молодежные турниры
08 декабря 2023, 15:55 | Обновлено 08 декабря 2023, 16:00
477
0

Определены соперники украинской сборной в отборе к Евро-2024 WU-19

Соперниками Украины WU-19 в группе А4 стали: Франция, Чехия, Норвегия

08 декабря 2023, 15:55 | Обновлено 08 декабря 2023, 16:00
477
0
Определены соперники украинской сборной в отборе к Евро-2024 WU-19
УЕФА

8 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы 2024 WU-19, определившая составы групп обеих лиг.

Соперниками Украины WU-19 в группе А4 стали: Франция, Чехия, Норвегия.

Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые присоединятся к Литве в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 19 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев во время жеребьёвки второго раунда определялся позициями, которые сборные заняли в первом раунде осенью.

В Лиге А в 7 группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. 7 победителей групп Лиги А второго раунда получат путевки в финальную стадию, матчи которой будут проходить с 15 по 27 июля 2024 года. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2024/25 начнут в Лиге В.

23 команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в шести группах (пять – по четыре участника, одна – три) будут бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша. Литва также будет выступать в Лиге B, хотя место в финале ей обеспечено как хозяин.

Молодежная женская сборная Украины WU-19 заняла первое место в своей группе В4 первого раунда и весной 2024 года будет выступать в Лиге А. По итогам жеребьевки подопечные Наталии Игнатович попали в группу А4, где сыграют с Францией, Чехией и Норвегией.

Евро-2024 WU-19. Второй раунд

Лига А

  • Группа А1: Испания, Дания, Греция, Словения.
  • Группа А2: Австрия, Исландия, Ирландия, Хорватия.
  • Группа А3: Англия, Италия, Португалия, Швейцария.
  • Группа А4: Франция, Чехия, Норвегия, Украина.
  • Группа А5: Сербия, Бельгия, беларусь, Словакия.
  • Группа А6: Нидерланды, Финляндия, Польша, Босния и Герцеговина.
  • Группа А7: Германия, Швеция, Венгрия, Румыния.

Лига В

  • Группа В1: Уэльс, Северная Македония, Молдова, Литва.
  • Группа В2: Шотландия, Албания, Кипр, Лихтенштейн.
  • Группа В3: Израиль, Косово, Гибралтар, Люксембург.
  • Группа В4: Черногория, Болгария, Латвия, Азербайджан.
  • Группа В5: Северная Ирландия, Эстония, Казахстан, Грузия.
  • Группа В6: Турция, Фарерские острова, Армения.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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