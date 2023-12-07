Евро-2024 WU-19. Сборная Украины – в 4-й корзине для жеребьевки 2-го раунда

8 декабря в 12:00 в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы 2024 WU-19. Церемония определит составы групп обеих лиг и мини-турниров.

Во втором раунде квалификации определятся семь сборных, которые присоединятся к Литве в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 19 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев при жеребьевке второго раунда определятся позициями, которые сборные заняли в первом раунде осенью.

В Лиге А в семи группах сыграют 28 команд, в том числе семь сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. Семь победителей групп Лиги А второго раунда получат путевки в финальную стадию, матчи которой будут проходить с 15 по 27 июля 2024 года. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2024/25 начнут в Лиге В.

23 команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в шести группах (пять – по четыре участника, одна – три) будут бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша. Литва также будет выступать в Лиге B, хотя место в финале ей обеспечено как хозяин.

Молодежная женская сборная Украины заняла первое место в своей группе В4 первого раунда и весной 2024 года будет выступать в Лиге А.

Евро-2024 WU-19

Итоги первого раунда отбора сформировали состав корзин перед жеребьевкой второго раунда

Лига A

Корзина 1 (победители групп): Испания, Нидерланды, Австрия, Англия, Франция, Сербия, Германия.

Корзина 2 (вторые команды групп): Финляндия. Бельгия, Чехия, Италия, Швеция, Дания, Исландия.

Корзина 3 (третьи команды групп): Польша, беларусь, Норвегия, Греция, Португалия, Ирландия, Венгрия.

Корзина 4 (перешли из Лиги В): Швейцария, Босния и Герцеговина, Словения, Украина, Хорватия, Словакия, Румыния.

Лига В