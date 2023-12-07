Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евро-2024 WU-19. Сборная Украины – в 4-й корзине для жеребьевки 2-го раунда
Молодежные турниры
07 декабря 2023, 21:19 | Обновлено 07 декабря 2023, 21:21
277
0

Евро-2024 WU-19. Сборная Украины – в 4-й корзине для жеребьевки 2-го раунда

Жеребьевка второго раунда пройдет 8 декабря в 12:00 в швейцарском Ньоне

07 декабря 2023, 21:19 | Обновлено 07 декабря 2023, 21:21
277
0
Евро-2024 WU-19. Сборная Украины – в 4-й корзине для жеребьевки 2-го раунда
УЕФА

8 декабря в 12:00 в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы 2024 WU-19. Церемония определит составы групп обеих лиг и мини-турниров.

Во втором раунде квалификации определятся семь сборных, которые присоединятся к Литве в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 19 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев при жеребьевке второго раунда определятся позициями, которые сборные заняли в первом раунде осенью.

В Лиге А в семи группах сыграют 28 команд, в том числе семь сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. Семь победителей групп Лиги А второго раунда получат путевки в финальную стадию, матчи которой будут проходить с 15 по 27 июля 2024 года. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2024/25 начнут в Лиге В.

23 команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в шести группах (пять – по четыре участника, одна – три) будут бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша. Литва также будет выступать в Лиге B, хотя место в финале ей обеспечено как хозяин.

Молодежная женская сборная Украины заняла первое место в своей группе В4 первого раунда и весной 2024 года будет выступать в Лиге А.

Евро-2024 WU-19

Итоги первого раунда отбора сформировали состав корзин перед жеребьевкой второго раунда

Лига A

  • Корзина 1 (победители групп): Испания, Нидерланды, Австрия, Англия, Франция, Сербия, Германия.
  • Корзина 2 (вторые команды групп): Финляндия. Бельгия, Чехия, Италия, Швеция, Дания, Исландия.
  • Корзина 3 (третьи команды групп): Польша, беларусь, Норвегия, Греция, Португалия, Ирландия, Венгрия.
  • Корзина 4 (перешли из Лиги В): Швейцария, Босния и Герцеговина, Словения, Украина, Хорватия, Словакия, Румыния.

Лига В

  • Корзина 1: Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс, Турция, Черногория, Израиль.
  • Корзина 2: Фарерские острова, Эстония, Северная Македония, Косово, Албания, Болгария.
  • Корзина 3: Латвия, Казахстан, Молдова, Армения, Кипр, Гибралтар.
  • Корзина 4: Грузия, Азербайджан, Лихтенштейн, Люксембург, Литва.
По теме:
Сборная Украины попала в 3-ю корзину для жеребьевки отбора Евро-2024 WU-17
Кубок регионов УЕФА. Определены соперники Украины в промежуточном раунде
Определены соперники сборной Украины U-17 в элит-раунде отбора Евро-2024
чемпионат Европы по футболу WU-19 жеребьевка женская сборная Украины по футболу U-19 Наталья Игнатович
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Провалил или неплохо играл? Названа оценка Мудрика за ассист с Ман Юнайтед
Футбол | 07 декабря 2023, 01:29 2
Провалил или неплохо играл? Названа оценка Мудрика за ассист с Ман Юнайтед
Провалил или неплохо играл? Названа оценка Мудрика за ассист с Ман Юнайтед

«Челси» уступил «красным дьяволам» со счетом 1:2

ВИДЕО. Супряга сделал результативное действие за Динамо впервые за 3 года
Футбол | 07 декабря 2023, 17:17 7
ВИДЕО. Супряга сделал результативное действие за Динамо впервые за 3 года
ВИДЕО. Супряга сделал результативное действие за Динамо впервые за 3 года

Нападающий киевлян ассистировал Максиму Дячуку

Дубль Мактоминея, штанга и ассист Мудрика. Ман Юнайтед переиграл дома Челси
Футбол | 07.12.2023, 00:18
Дубль Мактоминея, штанга и ассист Мудрика. Ман Юнайтед переиграл дома Челси
Дубль Мактоминея, штанга и ассист Мудрика. Ман Юнайтед переиграл дома Челси
Экс-партнер Шевченко по Милану продал особняк, чтобы погасить долги
Футбол | 07.12.2023, 09:58
Экс-партнер Шевченко по Милану продал особняк, чтобы погасить долги
Экс-партнер Шевченко по Милану продал особняк, чтобы погасить долги
ФОТО. Малиновский с представителем Дженоа приняли участие в мероприятии
Футбол | 07.12.2023, 21:58
ФОТО. Малиновский с представителем Дженоа приняли участие в мероприятии
ФОТО. Малиновский с представителем Дженоа приняли участие в мероприятии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
07.12.2023, 15:41 18
Футбол
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
06.12.2023, 13:17
Бокс
ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
06.12.2023, 07:20 9
Футбол
Биатлон. Звездную экс-лыжницу Нильссон исключили из состава сборной Швеции
Биатлон. Звездную экс-лыжницу Нильссон исключили из состава сборной Швеции
05.12.2023, 16:47
Биатлон
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
05.12.2023, 22:16 9
Футбол
Экс-биатлонистка сборной россии выступит на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Экс-биатлонистка сборной россии выступит на этапе Кубка мира в Хохфильцене
06.12.2023, 15:59
Биатлон
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
07.12.2023, 06:30 3
Футбол
Лунин – все? Реал начал переговоры по полноценному трансферу Кепы
Лунин – все? Реал начал переговоры по полноценному трансферу Кепы
05.12.2023, 20:01 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем