Женская сборная Украины WU-19 вышла в Лигу А отбора к Евро-2024

Женская сборная Украины WU-19 в матче 3-го тура отбора к чемпионату Европы 2024 победила Северную Македонию (2:1), чем обеспечила себе первое место в 4-й группе Лиги В.

Ранее подопечные Натальи Игнатович разгромили Армению (6:0) и Люксембург (6:0). Для того, чтобы занять первое место в группе, «сине-желтым» достаточно было ничьей с Северной Македонией.

Балканки открыли счет уже на 5-й минуте, однако еще в первом тайме украинки вышли вперед. Сперва Радионова реализовала пенальти, а затем отличилась Сербук. Во втором тайме команды не забивали, поэтому имеем победу «сине-желтых» со счетом 2:1.

Весной 2024 года Украина будет выступать в Лиге А. Жеребьевка второго раунда отбора состоится в декабре.

Евро-2024 WU-19. Первый раунд отбора. Лига В

Группа 4. 30.10.2023

Северная Македония WU-19 – Украина WU-19 – 1:2 (1:2)

Голы: Села, 5 – Радионова, 17 (пен.), Сербук, 28.

Северная Македония WU-19: К. Павловская, Йованоска, Петкова, Джорджиева, Блажевска, Йосьфова, Мена, Мейер, Села, Й. Павловска (Милевска, 86), Панеска (Велинова, 77).

Украина WU-19: Новикова, Бондаренко, Краснобородько, Заборовец, Птицына, Боровская, Радионова, Юзва, Невар (Бондарева, 90), Федоренко, Сербук.

Предупреждения: Йованоска, 76 – Краснобородько, 24, Федоренко, 90+1.

Удаление: Йованоска, 90+1.