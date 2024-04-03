ИГНАТОВИЧ: «Во втором раунде уровень соперниц совсем другой, чем в первом»

Главный тренер молодежной женской сборной Украины WU-19 Наталья Игнатович рассказала о выступлении команды во втором раунде отбора Евро-2024 WU-19:

«Процессом подготовки мы очень довольны. Девушки внимательны, упорно трудятся. Все на ходу, как говорится, травмированных нет. Все хорошо, можно только поблагодарить людей Чехии за теплый прием. Место здесь очень классное, елочный лес, фантастическое по качеству поле недалеко от нашей гостиницы. Все отлично, подготовка идет нормально. Жаль только, что выделить на нее удалось не так много дней, как хотелось.

Относительно наших соперников в группе, мы уже всех их разобрали. Могу сказать, что просто не будет. Уровень противников во втором раунде отбора совсем другой, чем в первом. Мы встретимся с более силовым футболом. Уверена, что играть первым номером мы не будем. Напротив, будем стараться действовать на контратаках. А уже по ходу матчей будем смотреть, на что мы способны.

Мы ставим перед командой самые высокие задачи на этом турнире. Хотим попасть в финальную часть европейского первенства. Это будет тяжело, но мы очень надеемся. Девушки очень хотят показать себя, мечтают о попадании в финальный турнир чемпионата Европы».