Польский журналист: «Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках»
Самуэль Щигельски заявил, что белорусский тренер считал игроков «Заглембе» мусором
Польский журналист Самуэль Щигельски рассказал, что главный тренер «Заглембе» (Сосновец) Александр Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках, а также заявил, что белорусский специалист считал своих игроков мусором:
«Известно, что Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках. Кричал на футболистов, и, как говорят сами игроки, считал их мусором. Его избиение никоим образом нельзя оправдать, но согласно нашей информации, в раздевалке он был плохим человеком».
Ранее агент Александра Хацкевича Вадим Шаблий заявил, что его подопечный планирует покинуть польский клуб.
🗣️ @SamSzczygielski w I LIGA RAPORT:— Meczyki.pl (@Meczykipl) April 3, 2024
- Słyszymy, że trener Chackiewicz nie na miejscu zachowywał się na treningach. Krzyczał na zawodników i jak mówią sami piłkarze: "traktował nas jak śmieci". Pobicia szkoleniowca nie usprawiedliwiamy w żaden sposób, to inny temat, ale według… pic.twitter.com/pGoQPqcMGp
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