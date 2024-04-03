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  4. Польский журналист: «Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках»
Польша
03 апреля 2024, 15:31 |
681
6

Польский журналист: «Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках»

Самуэль Щигельски заявил, что белорусский тренер считал игроков «Заглембе» мусором

03 апреля 2024, 15:31 |
681
6
Польский журналист: «Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках»
Pressfocus. Александр Хацкевич

Польский журналист Самуэль Щигельски рассказал, что главный тренер «Заглембе» (Сосновец) Александр Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках, а также заявил, что белорусский специалист считал своих игроков мусором:

«Известно, что Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках. Кричал на футболистов, и, как говорят сами игроки, считал их мусором. Его избиение никоим образом нельзя оправдать, но согласно нашей информации, в раздевалке он был плохим человеком».

Ранее агент Александра Хацкевича Вадим Шаблий заявил, что его подопечный планирует покинуть польский клуб.

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фанаты болельщики Александр Хацкевич встреча с болельщиками драка с болельщиками чемпионат Польши по футболу Заглембе Сосновец
Источник Meczyki
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Комментарии 6
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johndow
Так вони і є сміття з такими результатами. От тільки Хац купу нових гравців сам підписував…
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0
maxno
Журналист он это видел ? Пусть снимет на телефон если нет то он балабол.
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0
Виктор Войцеховский
Начинается любимая тема польских персонажей, типа нас провоцировали. Реально игроки там не соответствуют уровню 1 лиги Польши. Он им наверное это и говорил.
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-2
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OtsoCity
Лайно смердюче суркисів (динамо) мало його били хвойду
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-5
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