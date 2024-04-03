Польский журналист: «Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках»

Польский журналист Самуэль Щигельски рассказал, что главный тренер «Заглембе» (Сосновец) Александр Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках, а также заявил, что белорусский специалист считал своих игроков мусором:

«Известно, что Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках. Кричал на футболистов, и, как говорят сами игроки, считал их мусором. Его избиение никоим образом нельзя оправдать, но согласно нашей информации, в раздевалке он был плохим человеком».

Ранее агент Александра Хацкевича Вадим Шаблий заявил, что его подопечный планирует покинуть польский клуб.