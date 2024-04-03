Помните Марсело Морено? У него нетривиальная история завершения карьеры

Боливийский форвард Марсело Морено, который летом 2008 года за 9 миллионов евро перешел из «Крузейро» в «Шахтер», и спустя сезон в рядах «горняков» стал обладателем последнего Кубка УЕФА в истории, уже достаточно давно не находится в фокусе внимания украинских болельщиков. Еще в начале 2012 года Морено окончательно попрощался с донецким клубом, после чего выступал в Бразилии, Китае, Парагвае и даже Эквадоре, а в январе 2024-го получил статус свободного агента.

Оказавшись фактически «на улице» 36-летний Марсело Морено не сумел быстро подыскать себе подходящий вариант, из-за чего всерьез задумался об уходе из футбола. Впрочем, как и любому исполнителю пристойного уровня (а Морено является рекордсменом сборной Боливии как по числу сыгранных матчей – 108, так и по количеству забитых мячей – 31, что как минимум делает его знаковой фигурой для южноамериканского футбола), завершать карьеру Морено хотелось на мажорной ноте – выйдя на поле перед многочисленными фанатами, – а не просто написав очередной пост в Instagram.

И вот здесь Морено в какой-то степени повезло. 13 марта стало известно о подписании боливийцем краткосрочного контракта с его фактически родным клубом – бразильским «Крузейро». Формально стороны не конкретизировали рамки действия соглашения, но оно, по данным СМИ, рассчитано до завершения розыгрыша Лиги Минейро (футбольный чемпионат штата Минас-Жерайс), то есть фактически до 6 апреля (впрочем, здесь есть определенная тонкость, о которой речь пойдет ниже), когда «лисы» проведут ответный матч в рамках финала против «Атлетико Минейро».

Игра состоится на «Минейране» – родной арене «Крузейро», вместимость которой составляет чуть больше 60 тысяч болельщиков, и, как ожидается, в этот вечер стадион будет переполнен. Тогда же Марсело Морено собирается в последний раз выйти на футбольное поле в качестве игрока, после чего завершит карьеру.

О своих планах Морено уже объявил на специальной пресс-конференции, которая прошла 28 марта.

ФК Крузейро. Марсело Морено на пресс-конференции 28 марта 2024 года

«Я очень благодарен этому клубу. Очень рад, что у меня есть такая возможность, завершить карьеру здесь. Надеюсь, болельщики смогут попрощаться со мной 7-го числа, в ответном финале Лиги Минейро. Я надеюсь, что мы сможем попрощаться, как я того заслуживаю, как заслуживает «Крузейро», со всеми моими болельщиками, которые кричали о моих голах, с большой самоотдачей».

«Прощание в матче-классике. Приходите на полтора часа раньше, на два часа. Так, чтобы я мог попрощаться со своими болельщиками, и мы сможем завершить этот четвертый отрезок времени в «Крузейро» (ранее Морено выступал за «лис» с 2007 по 2008 годы, в 2014-м и с 2020 по 2022 годы – прим. авт.), как мы того заслуживаем. Не думаю, что есть вероятность, что я останусь на скамейке запасных. Этот вопрос полностью зависит от главного тренера, но у меня было желание вернуться только с одной целью – попрощаться с болельщиками», – заявил Морено.

Впрочем, спустя короткое время после этой пресс-конференции стало понятно, что от главного тренера «Крузейро» 39-летнего аргентинца Николаса Ларкамона, который возглавил «лис» лишь в конце декабря минувшего года, не так много и зависит. Точнее, Ларкамон в праве принимать любые решения, которые сочтет необходимыми для успеха команды, но не дать возможности Марсело Морено выйти на поле со скамейки запасных наставник просто не посмеет.

И вот здесь начинается самое интересное. Оказывается, что нынешнее руководство «Крузейро» (напомним, 90% акций клуба владеет легендарный бразильский форвард Роналдо) согласилось подписать краткосрочный контракт с Марсело Морено, и дать тому возможность красиво завершить карьеру, сугубо из материальных соображений.

По итогам сезона-2019 «Крузейро» вылетел из бразильской Серии А, и следующие три года провел в Серии В. В этот период в клубе обострился финансовый кризис, который мог привести сперва к банкротству «лис», а затем и к их полному исчезновению. Причем последнее было более чем реальным, даже несмотря на то, что «Крузейро» является одним из наиболее значимых клубов Бразилии, а его история берет начало в уже далеком 1921 году.

Еще в феврале 2020 года в ряды «Крузейро» после пяти сезонов пребывания в Китае вернулся Марсело Морено, выразивший готовность помогать «лисам» в рамках Серии В. Боливиец действительно отыграл за родную команду два полноценных сезона и даже забил 8 мячей в 43 поединках, однако вовсе не эта его помощь оказалась спасительной для клуба.

В период с 2020 по 2022 год нападающий оказался одним из ключевых финансовых доноров «Крузейро». Морено предоставил «лисам» три кредита на общую сумму порядка 6 миллионов евро. Благодаря этим деньгам клубу удалось стабилизировать экономическую ситуацию, выплатить долги по зарплатам перед футболистами и сотрудниками, а также закрыть выплаты по ряду экстренных долгов.

Лишь в декабре 2021 года собственником 90% акций «Крузейро» стал Роналдо, который смог привлечь в клуб еще больше инвестиций, и это в конечном итоге помогло «лисам» по итогам сезона-2022 вернуться в Серию А. Впрочем, этот успех уже состоялся без прямого участия Марсело Морено как футболиста, ведь экс-форвард «Шахтера» еще в феврале 2022 года перебрался в парагвайский «Серро Портеньо».

Впрочем, достаточно скоро стало понятно, что Роналдо не собирается инвестировать бешенные деньги из своего кармана с целью сделать из «Крузейро» гегемона бразильской Серии А. Первый после возвращения в элиту сезон «лисы» завершили лишь на 14-й позиции, и еще перед началом соревновательного процесса фанаты «Крузейро» были недовольны работой Роналдо и его подходом к делу.

В какой-то степени ситуацию спас местный бизнесмен Педро Лоуренсу, который стал партнером Роналдо с точки зрения инвестиций в «Крузейро», однако пока не стал владельцем даже небольшой части акций клуба. Последнее обстоятельство выглядит вполне реальным уже в ближайшем будущем, так как пока «Зубастик» абсолютно не готов финансово тянуть столь значимый футбольный проект самостоятельно.

«Кто знает… Возможно, все будет именно так, и я куплю часть акций «Крузейро». Роналдо всегда открыт, он говорит на эту тему, мы часто беседуем об этом. Я хочу, чтобы «Крузейро» был здоров, я хочу, чтобы болельщики были счастливы», – заявил Лоуренсу.

Но пока Лоуренсу приходится решать более насущные вопросы. Один из них заключается в необходимости вернуть долги клуба перед Марсело Морено. Еще в сентябре минувшего года боливиец через суд доказал, что является одним из необеспеченных кредиторов «Крузейро». Долг «лис» перед боливийцем на тот момент составлял чуть более 33 миллионов реалов (6,13 миллионов евро), а к настоящему моменту увеличился почти до 36 миллионов реалов (6,69 миллионов евро).

Морено изъявил готовность пойти навстречу «Крузейро» и согласился с тем, чтобы клуб выплачивал долг постепенно: равными частями в течение последующих 36 месяцев, но обязательно с учетом инфляционных начислений. Однако и здесь клуб не смог ничего гарантировать боливийцу, для чего потребовалось вмешательство Педро Лоуренсу и его компании Supermercados BH, которая ответственна за работу огромной сети продуктовых супермаркетов и является пятой по объемам в соответствующем сегменте в Бразилии.

В итоге Педро Лоуренсу и Марсело Морено договорились, что первый возьмет на себя выплаты долга «Крузейро» перед боливийцем. Они сведутся к 60 ежемесячным платежам на сумму в 600 тысяч реалов каждый, что в конечном итоге позволит через пять лет выйти на сумму в 36 миллионов реалов.

Кроме того, нынешнее возвращение Марсело Морено в «Крузейро» также является частью договоренности между Педро Лоуренсу, игроком и руководством клуба в аспекте погашения долга. Фактически Николас Ларкамон не был заинтересован в приглашении боливийца, который находится не в лучших физических кондициях и сейчас вынужден улучшать их в экстренном порядке, чтобы не ударить в грязь лицом в своем прощальном матче. Аргентинский коуч «Крузейро» в последние недели действительно просил у боссов и лично у Педро Лоуренсу нового форварда, но не такого возрастного как Марсело Морено, а потому работа в этом направлении, как ожидается, будет продолжена и ее планируется завершить до старта сезона-2024 в бразильской Серии А.

Таким образом, сейчас Марсело Морено и «Крузейро» оформили своего рода «джентльменское соглашение», оставляющее довольными все стороны. Форвард получил возможность достойно завершить карьеру, выйдя на поле и попрощавшись перед многотысячной армией болельщиков, а клуб нашел устраивающее его решение по выплате долга, который все равно пришлось бы возвращать.

Впрочем, есть еще одна достаточно конспирологическая теория на этот счет. Поговаривают, что Марсело Морено не прочь на короткое время возобновить еще и международную карьеру, о завершении которой он отрапортовал в ноябре 2023-го.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Морено во время прощального матча за сборную Боливии

С 20 июня по 14 июля в США состоится 48-й розыгрыш Кубка Америки, участие в котором примет и сборная Боливии, угодившая в одну группу с хозяевами первенства, а также Уругваем и Панамой. Поговаривают, что Морено уже дал понять руководству Боливийской футбольной федерации и главному тренеру национальной команды Антонио Карлосу Заго (к слову, также хорошему знакомому болельщиков «Шахтера», так как этот бразилец несколько лет работал в тренерском штабе Мирчи Луческу), что готов вернуться в ряды сборной, если в нем будут нуждаться.

Безусловно, возвращение символа национального футбола на такой значимый турнир как Кубок Америки-2024 являлось бы прекрасной опцией для Антонио Карлоса Заго и боливийских функционеров, однако для реализации этой возможности необходимо, чтобы Марсело Морено на момент подачи заявки сборной имел профессиональный контракт с каким-либо клубом.

И здесь мы возвращаемся к тому, что изначально «Крузейро» не сообщал о сроках контракта с Марсело Морено. Оказывается, что по требованиям Бразильской конфедерации футбола, для регистрации футболиста за какой-то из клубов, последнему необходимо оформить с игроком трудовое соглашение сроком минимум на три месяца. Именно такой договор по итогу и был оформлен между Морено и «Крузейро», что теоретически позволит Боливийской футбольной федерации включить Марсело в заявку сборной для участия в Кубке Америки-2024.

Так что не удивляйтесь, если Марсело Морено будет заканчивать карьеру еще долго и в лучших традициях южноамериканских «мыльных опер» – сперва так, затем еще как-то. Впрочем, на родине этот форвард уже давно стал легендой, а потому ему априори позволено гораздо большее, чем «обычным смертным»…