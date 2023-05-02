Экс-форвард Шахтера одолжил известному бразильскому клубу почти 6 млн евро
Марсело Морено является одним из наиболее значимых кредиторов «Крузейро»
35-летний боливийский форвард Марсело Морено, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», стал одним из тех, кто подставил плечо поддержки бразильскому «Крузейро».
В период с 2020 по 2022 год нападающий предоставил «лисам» три кредита на общую сумму 5,86 миллионов евро. Деньги пошли на выплату зарплат футболистам, работникам клуба и погашение экстренных долгов.
Информация о взносе Морено появилась в финансовом отчете «Крузейро», причем там отмечается, что вернуть сумму бразильскому клубу придется, но без процентов.
Напомним, что в конце марта Марсело Морено подписал контракт с эквадорским клубом «Индепендьенте дель Валье».
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