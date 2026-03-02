Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 38-летний экс-форвард Шахтера возобновил карьеру ради ЧМ-2026
Чемпионат мира
02 марта 2026, 23:20 | Обновлено 02 марта 2026, 23:23
38-летний экс-форвард Шахтера возобновил карьеру ради ЧМ-2026

Марсело Морено надеется поехать на мундиаль в США, Мексику и Канаду

38-летний экс-форвард Шахтера возобновил карьеру ради ЧМ-2026
ФК Ориенте Петролеро. Марсело Морено снова забивает

В середине февраля нынешнего года экс-форвард «Шахтера» Марсело Морено, который попрощался с активными выступлениями еще два года назад, возобновил карьеру в профессионалах, оформив контракт с боливийским «Ориенте Петролеро», где когда-то начинал играть в футбол на молодежном уровне.

Накануне, в воскресенье, Морено поучаствовал в победе «Ориенте Петролеро» со счетом 5:1 над «Реал Томаяпо», став автором одного из мячей своей команды, который провел с 11-метровой отметки.

Кроме гола Морено также отметился ассистом, а его возвращение в профессиональный футбол связано с желанием и надеждой Марсело съездить на чемпионат мира-2026 в составе сборной Боливии.

Боливийская национальная команда все еще претендует на путевку на турнир в США, Мексику и Канаду, и в этом месяце сыграет в межконтинентальном плей-офф. Если 26 марта Боливия сможет одолеть Суринам, то в финале плей-офф ей предстоит сыграть против Ирака, а потенциальная победа и в этом матче позволит команде поехать на ЧМ-2026.

Стоит напомнить, что Марсело Морено является лучшим бомбардиром в истории сборной Боливии, забив 31 гол в 108 матчах за южноамериканскую национальную команду.

Алексей Сливченко Источник: Central da Toca
Комментарии
