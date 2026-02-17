Бывший форвард Шахтера возобновил карьеру после двухлетнего перерыва
Марсело Морено вернулся в «Ориенте Петролеро», где делал первые шаги во взрослом футболе
Бывший форвард донецкого «Шахтера» Марсело Морено возобновил профессиональную карьеру после перерыва, который длился почти два года.
Опытный 38-летний футболист договорился о сотрудничестве с боливийским «Ориенте Петролеро», где делал первые шаги в футболе. Стороны решили не разглашать условия контракта нападающего.
Легенду боливийского футбола торжественно представили на стадионе клуба. Кроме возвращения в клубный футбол, Морено рассматривает вариант, при котором наденет и футболку национальной команды.
Марсело официально объявил о завершении карьеры в апреле 2024 года из-за трагической смерти отца. Летом 2008-го «Шахтер» приобрел нападающего за девять миллионов евро из бразильского «Крузейро».
В составе донецкого клуба боливийский форвард провел 46 матчей, в которых забил 11 мячей. В январе 2012 года «горняки» оформили трансфер Морено в «Гремио» за шесть миллионов евро.
DE VOLTA PARA OS GRAMADOS! 🇧🇴🏹— Lance! (@lancenet) February 14, 2026
Marcelo Moreno saiu da aposentadoria e foi apresentado com muita festa para ser o atacante do Oriente Petrolero nesta temporada.
📹 Oriente Petrolero #Redes4 pic.twitter.com/Q814dU00y2
