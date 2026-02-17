Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший форвард Шахтера возобновил карьеру после двухлетнего перерыва
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 10:10 |
891
0

Бывший форвард Шахтера возобновил карьеру после двухлетнего перерыва

Марсело Морено вернулся в «Ориенте Петролеро», где делал первые шаги во взрослом футболе

17 февраля 2026, 10:10 |
891
0
Бывший форвард Шахтера возобновил карьеру после двухлетнего перерыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Морено

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Марсело Морено возобновил профессиональную карьеру после перерыва, который длился почти два года.

Опытный 38-летний футболист договорился о сотрудничестве с боливийским «Ориенте Петролеро», где делал первые шаги в футболе. Стороны решили не разглашать условия контракта нападающего.

Легенду боливийского футбола торжественно представили на стадионе клуба. Кроме возвращения в клубный футбол, Морено рассматривает вариант, при котором наденет и футболку национальной команды.

Марсело официально объявил о завершении карьеры в апреле 2024 года из-за трагической смерти отца. Летом 2008-го «Шахтер» приобрел нападающего за девять миллионов евро из бразильского «Крузейро».

В составе донецкого клуба боливийский форвард провел 46 матчей, в которых забил 11 мячей. В январе 2012 года «горняки» оформили трансфер Морено в «Гремио» за шесть миллионов евро.

По теме:
Динамо приятно удивило своих фанатов перед матчем чемпионата против Руха
Клуб УПЛ не смог продлить контракт лидера или продать его. Он уйдет
Черноморец этой зимой покинул уже девятый футболист
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк чемпионат Боливии по футболу Марсело Морено
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Медальный зачет Олимпиады 2026. Норвегия имеет большой отрыв в рейтинге
Олимпийские игры | 17 февраля 2026, 06:23 1
Медальный зачет Олимпиады 2026. Норвегия имеет большой отрыв в рейтинге
Медальный зачет Олимпиады 2026. Норвегия имеет большой отрыв в рейтинге

В топ-5 рейтинга входят: Норвегия, Италия, США, Нидерланды и Австрия

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Футбол | 17 февраля 2026, 08:11 0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»

Вингер не считает себя легендой клуба

Александру Зинченко нашли замену. Это полузащитник Динамо
Футбол | 16.02.2026, 17:45
Александру Зинченко нашли замену. Это полузащитник Динамо
Александру Зинченко нашли замену. Это полузащитник Динамо
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Футбол | 16.02.2026, 23:59
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Топ-матч с хет-триком. Лидеры Чемпионшипа сражаются за АПЛ + таблица
Футбол | 17.02.2026, 10:18
Топ-матч с хет-триком. Лидеры Чемпионшипа сражаются за АПЛ + таблица
Топ-матч с хет-триком. Лидеры Чемпионшипа сражаются за АПЛ + таблица
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
15.02.2026, 10:55 2
Бокс
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18 1
Бокс
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 11
Футбол
Леоненко рассказал о пагубном пристрастии Белькевича и Хацкевича
Леоненко рассказал о пагубном пристрастии Белькевича и Хацкевича
16.02.2026, 04:15 6
Футбол
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
16.02.2026, 05:02
Футбол
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 4
Бокс
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
16.02.2026, 05:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем