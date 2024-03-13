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  4. 36-летний экс-форвард Шахтера подписал контракт с топ-клубом из Бразилии
Бразилия
13 марта 2024, 21:53 |
837
0

36-летний экс-форвард Шахтера подписал контракт с топ-клубом из Бразилии

Марсело Морено вновь вернулся в «Крузейро»

13 марта 2024, 21:53 |
837
0
36-летний экс-форвард Шахтера подписал контракт с топ-клубом из Бразилии
cruzeiro.com.br. Марсело Морено

36-летний экс-форвард «Шахтера» Марсело Морено, который в конце минувшего года получил статус свободного агента, обрел новый клуб в профессиональной карьере.

Боливиец подписал краткосрочное трудовое соглашение с бразильский «Крузейро» – клубом, в котором в начале карьеры ему удалось блеснуть и впоследствии уехать за 9 миллионов евро в Украину.

«Лисы» оформили контракт с Морено до конца розыгрыша чемпионата Минас-Жерайс, то есть до начала апреля нынешнего года.

В официальном коммюнике отмечается, что «Крузейро» пошел навстречу пожеланиям Морено, который готовится завершить профессиональную карьеру, и хотел бы сделать это в команде, которую считает родной.

«Крузейро» благодарен Марсело Морено за все, что он сделал для клуба, и в качестве доказательства этого мы удовлетворили его желание вернуться в клуб, подготовиться с основным составом и, наконец, получить возможность на достойное прощание, которого он заслуживает в футболе, на переполненном «Минейране», в праздничный матч в его честь» , – заявил спортивный директор «Крузейро» Педро Мартинс.

Напоним, Марсело Морено играл за «Крузейро» с 2007 по 2008 годы, в 2014 году и с 2020 по 2022 годы. Всего за «лис» он провел 122 официальных матча (43 гола, 7 ассистов).

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Марсело Морено Крузейро Шахтер Донецк трансферы
Источник ФК Крузейро
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