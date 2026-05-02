От Шепеля до Шевчука: игроки ротации у наших обладателей еврокубков

2 мая исполняется 40 лет со дня завоевания киевским «Динамо» второго в своей истории Кубка обладателей кубков. В воспоминаниях о том триумфальном еврокубковом сезоне команды Валерия Лобановского (а также о других еврокубковых триумфах украинских клубов – в 1975 и 2009 гг.) мы часто говорим о главных создателях тех побед – игроках основного состава, которые в большинстве матчей демонстрировали высокое мастерство, неуступчивость и жажду победы. Как правило, в тени остаются те, кто сыграл мало матчей. Но сегодня я хотел бы отдать дань уважения и этим людям. Вспомнить тех игроков, которые участвовали в ограниченном количестве матчей триумфальных евросезонов отечественных клубов, но заслужили признание за свою добросовестную работу на поле и на тренировках.

Что говорить, если премия американской киноакадемии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана есть в коллекции таких знаменитостей, как Питер Устинов, Джек Николсон, Майкл Кейн, Шон Коннери, Кевин Спейси, Морган Фримен, Джордж Клуни и др. Как там говорят в кино, актеры второго плана дополняют основной сюжет, создавая глубину изложения. В футбольном контексте, очевидно, стоит говорить о глубине состава. Ну а дополнением к основному сюжету иногда бывали и голы игроков ротации.

Итак, давайте вспомним тех, кто внес, возможно, не самый большой, но весьма осязаемый вклад в завоевание украинскими клубами европейских кубков.

Вратарь: Богдан Шуст (родился в 1986 г.)

Он не сыграл ни одного матча в победном для «Шахтера» Кубке УЕФА в сезоне 2008/09, но роль Богдана как конкурента Андрея Пятова на тренировках и как человека, способного оказать полноценную моральную поддержку во время матчей, нельзя недооценивать. И он внес свой вклад в надежную игру основного вратаря «горняков». Собственно, медаль «За труд и доблесть», которой Богдана наградили в 2009 году, является тому подтверждением.

Защитники: Вячеслав Шевчук (родился в 1979 г.), Валерий Зуев (1952–2016), Василий Евсеев (1962–2010), Сергей Кузнецов (родился в 1950 г.), Владимир Езерский (родился в 1976 г.)

Левый защитник оранжево-черных Вячеслав Шевчук уверенно сыграл в ответном матче против московского ЦСКА в Кубке УЕФА-2008/09. Тогда «горняки» одержали победу с нужным счетом 2:0. Не следует забывать и о том, что Шевчук также принимал участие в феерической победе над «Базелем» (5:0) в Лиге чемпионов в том же еврокубковом сезоне.

Валерий Зуев отыграл полные матчи против софийских армейцев и франкфуртского «Айнтрахта» во время триумфального для киевского «Динамо» Кубка обладателей кубков-1974/75. После болгарского матча наблюдатели отмечали самоотдачу Зуева. В ФРГ он плотно опекал Юргена Грабовски, так что даже получил предупреждение за чрезмерную жесткость.

Василий Евсеев отыграл полный матч за киевлян против румынской «Университати» в розыгрыше Кубка кубков в сезоне-1985/86. Окончательный счет матча – 3:0 – был установлен еще в начале игры. А оборона киевлян на протяжении всей встречи не давала оснований сомневаться в своей компетентности. В этом также и заслуга Евсеева.

Сергей Кузнецов заменил Владимира Онищенко в первом полуфинальном матче Кубка кубков сезона-1974/75 между киевским «Динамо» и ПСВ (Эйндховен) при счете 3:0. Это была единственная замена для «Динамо» в той игре. Да, клуб из Нидерландов владел инициативой в заключительной 15-минутке матча, но Кузнецов вместе с партнерами разрушили все голевые замыслы эйндховенцев.

Владимир Езерский вышел на поле при счете 5:0 в пользу «Шахтера» в вышеупомянутом матче Лиги чемпионов сезона-2008/09 против «Базеля». Он заменил Дарио Срну на правом фланге обороны и приобщился к знаковой победе.

Полузащитники: Виктор Маслов (родился в 1949 г.), Алексей Михайличенко (родился в 1963 г.)

Виктор Борисович Маслов сыграл 2 матча за киевское «Динамо» в Кубке кубков в сезоне-1974/75. В домашнем матче против софийских армейцев он вышел на замену после перерыва. А вот на выезде против «Айнтрахта» из Франкфурта он отыграл весь матч. Он сфолил на Томасе Рорбахе, за что в ворота киевской команды был назначен пенальти. Да и однажды, прерывая передачу франкфуртцев, заставил Евгения Рудакова проявить определенные грани своего мастерства, чтобы отбить мяч. При этом Маслов добросовестно отработал на поле все 90 минут и внес свой вклад в важную победу «Динамо» на поле весьма непростого соперника.

В киевском матче против «Университати» в сезоне-1985/86 незадолго до финального свистка на поле вышел 22-летний Алексей Михайличенко. Он заменил Игоря Беланова. Каши не испортил, принял участие в победной игре «Динамо».

Нападающие: Марсело Морено (родился в 1987 г.), Евгений Селезнев (родился в 1985 г.), Анатолий Шепель (родился в 1949 г.)

Боливийский нападающий «Шахтера» Марсело Морено выходил на замену в двух выездных матчах победного Кубка УЕФА в сезоне-2008/09: против московского ЦСКА и лондонского «Тоттенхэма». Результативными действиями не отметился, однако определённое напряжение около ворот соперников «Шахтера», особенно «шпор» создал.

А вот Евгений Селезнёв, который также дважды выходил на поле по ходу того розыгрыша (в рамках домашних матчей против «Тоттенхэма» и ЦСКА), сумел отметиться голом. После навеса Жадсона со штрафного Евгений точным ударом головой отправил мяч в ворота. А затем он стремглав помчался к трибунам праздновать свой успех в объятиях болельщиков. Собственно, не стоит забывать и гол Евгения в ворота «Базеля» левой ногой в ближний угол (так же после паса Жадсона) в том еврокубковом сезоне. То событие произошло на групповом этапе Лиги чемпионов, а горняки значительно опередили швейцарский клуб в борьбе за 3-е место в группе и путевку во второй по значимости еврокубок.

Анатолий Шепель отыграл 2 матча против софийских армейцев на 1-м этапе Кубка кубков в сезоне-1974/75 за «Динамо». В киевском матче он мог отличиться и сам (на ударную позицию своего товарища по команде вывел длинным диагональным пасом Владимир Мунтян), и ассистировать своим партнерам (сбросил головой мяч Владимиру Веремееву, но тот пробил выше ворот с близкого расстояния). Сразу после единственного гола в том матче (забитого Олегом Блохиным) Шепель с Блохиным организовали быстрый прорыв и были близки к тому, чтобы удвоить преимущество киевлян. Шепель мог отличиться и в ответном матче в Софии, но он немного не успел к мячу, когда его выпустил из рук кипер хозяев Стоян Йорданов после удара Веремеева.

***

Не получилась ли эта команда чересчур оборонительной? Возможно, но обратите внимание, что в большинстве матчей, о которых идет речь в контексте участия наших символических сборников, ворота украинских клубов были на массивном замке. Поэтому роль актеров второго плана не так уж и незаметна. Кроме того, многие из этих игроков, косвенно приобщившись к победам своих команд в европейских кубках в молодом возрасте, впоследствии смогли развить свои скиллы и завоевать весомый авторитет, существенно пополнив свою коллекцию наград.

Алексей РЫЖКОВ