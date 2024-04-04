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  4. Лаки-лузер повесила баранку. Цуренко проиграла 135-й ракетке в Чарльстоне
WTA
04 апреля 2024, 02:25 | Обновлено 04 апреля 2024, 02:28
335
3

Лаки-лузер повесила баранку. Цуренко проиграла 135-й ракетке в Чарльстоне

Леся в двух сетах уступила Астре Шарме на соревнованиях WTA 500 в США

04 апреля 2024, 02:25 | Обновлено 04 апреля 2024, 02:28
335
3
Лаки-лузер повесила баранку. Цуренко проиграла 135-й ракетке в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 39) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 1/16 финала украинка в двух сетах разгромно проиграла Астре Шарме (Австралия, WTA 135) за 1 час и 16 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/16 финала

Леся Цуренко (Украина) [16] – Астра Шарма (Австралия) – 4:6, 0:6

Это была вторая встреча девушек. Цуренко проиграла 2-й очный поединок.

Астра стартовала на соревнованиях в Чарльстоне с квалификации. В 1-м раунде отбора выиграла у Джесси Эйни, а в финале уступила Габриэле Ли, но все равно попала в основую сетку как лаки-лузер.

Ранее из турнира в Чарльстоне вылетела Даяна Ястремская. Украинку на этих кортах продолжат представлять Ангелина Калинина (выиграла стартовый матч у Каролин Возняцки) и Элина Свитолина (сыграет против Дарьи Сэвилл).

Цуренко в 2024 году провела 14 поединков и выиграла половину из них. С еще одной игры она снялась до ее старта (против Наоми Осаки в Дохе).

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Леся Цуренко Астра Шарма WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Alehandro
дивно, що Леся, з її досвідом, з таким потужним, але не технічним суперником весь матч намагалась грати у хто кого переб"є, хоча та при різаних ударах, вочевидь, одразу губилася
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+4
Олександр Науменко
Стає боязно за гру з румунками. Леся абсолютний ноль. Хтоиь там її ще нахвалював. Сподівання що Юля налаштується на дебют у збірній.
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0
C.Пеклов
Щось Леся виявилася не готовою до матчу.Не розумію,як вона буде грати за збірну?
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0
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