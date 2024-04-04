Лаки-лузер повесила баранку. Цуренко проиграла 135-й ракетке в Чарльстоне

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 39) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 1/16 финала украинка в двух сетах разгромно проиграла Астре Шарме (Австралия, WTA 135) за 1 час и 16 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/16 финала

Леся Цуренко (Украина) [16] – Астра Шарма (Австралия) – 4:6, 0:6

Это была вторая встреча девушек. Цуренко проиграла 2-й очный поединок.

Астра стартовала на соревнованиях в Чарльстоне с квалификации. В 1-м раунде отбора выиграла у Джесси Эйни, а в финале уступила Габриэле Ли, но все равно попала в основую сетку как лаки-лузер.

Ранее из турнира в Чарльстоне вылетела Даяна Ястремская. Украинку на этих кортах продолжат представлять Ангелина Калинина (выиграла стартовый матч у Каролин Возняцки) и Элина Свитолина (сыграет против Дарьи Сэвилл).

Цуренко в 2024 году провела 14 поединков и выиграла половину из них. С еще одной игры она снялась до ее старта (против Наоми Осаки в Дохе).