Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне

В ночь на 4 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) должна была сыграть против Дарьи Сэвилл (Австралия, WTA 108). Встреча ориентировочно должна была начаться в 04:00 по Киеву на центральном корте.

Однако расписание матчей среды было сдвинуто из-за дождя. В итоге игры были перенесены и матч Элины с Дарьей не появился в обновленном расписании 3 апреля (время в Чарльстоне на 7 часов меньше киевского).

Организаторы предоставили расписание на 4 апреля. Элина может провести 2 поединка за день.

Встреча с Сэвилл запланирована вторым запуском на корте Althea Gibson после матча Фернандес – Стивенс. Ориентировочное время начала игры – 19:30 по Киеву (старт игрового дня – 18:00).

Если украинка выиграет у Дарьи, то 4-м запуском встретится либо с Варварой Грачевой, либо с Элизе Мертенс, которые проведут очный матч в 19:00 на корте №3.

4 апреля свою встречу 1/8 финала проведет и Ангелина Калинина, которая уже стартовала в Чарльстоне победой над Каролин Возняцки. Калинина сыграет с Дарьей Касаткиной или Эшлин Крюгер 3-м запуском на центральном корте (возможно, корт изменится) после встречи Пегулы и Линетт. Ориентировочное время начала – 21:00 по Киеву.

Расписание матчей в Чарльстоне на 4 апреля:

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