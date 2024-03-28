ВИДЕО. Довбик популяризирует украинский. Жирона допустила смешную ошибку
Артем принял участие в видео с отличной идеей от пресс-службы «красно-белых»
Пресс-служба футбольного клуба «Жирона» опубликовала интересное видео в социальных сетях.
Игроки команды на родных языках переводили слова.
Участие принял и украинский форвард Артем Довбик.
Авторы контента для болельщиков жиронцев допустили забавную ошибку. Артем озвучил, как произносить на украинском угловой, но пресс-служба клуба подписала немного иначе: «Куточок».
Также Довбик сказал «Футболка», а вот подписали «Сорочка».
Ранее пресс-служба «Жироны» поздравила Артема и Виктора Цыганкова с выходом на Евро-2024.
ВИДЕО. Довбик популяризирует украинский. Жирона допустила смешную ошибку
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