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  4. ВИДЕО. Довбик популяризирует украинский. Жирона допустила смешную ошибку
Испания
28 марта 2024, 23:05 |
1474
1

ВИДЕО. Довбик популяризирует украинский. Жирона допустила смешную ошибку

Артем принял участие в видео с отличной идеей от пресс-службы «красно-белых»

28 марта 2024, 23:05 |
1474
1
ВИДЕО. Довбик популяризирует украинский. Жирона допустила смешную ошибку
ФК Жирона

Пресс-служба футбольного клуба «Жирона» опубликовала интересное видео в социальных сетях.

Игроки команды на родных языках переводили слова.

Участие принял и украинский форвард Артем Довбик.

Авторы контента для болельщиков жиронцев допустили забавную ошибку. Артем озвучил, как произносить на украинском угловой, но пресс-служба клуба подписала немного иначе: «Куточок».

Также Довбик сказал «Футболка», а вот подписали «Сорочка».

Ранее пресс-служба «Жироны» поздравила Артема и Виктора Цыганкова с выходом на Евро-2024.

ВИДЕО. Довбик популяризирует украинский. Жирона допустила смешную ошибку

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видео Артем Довбик Жирона украинский язык
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Max123
Це вони гугл транслейтом перекладали. Воно чогось так і видає
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