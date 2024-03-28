Пресс-служба футбольного клуба «Жирона» опубликовала интересное видео в социальных сетях.

Игроки команды на родных языках переводили слова.

Участие принял и украинский форвард Артем Довбик.

Авторы контента для болельщиков жиронцев допустили забавную ошибку. Артем озвучил, как произносить на украинском угловой, но пресс-служба клуба подписала немного иначе: «Куточок».

Также Довбик сказал «Футболка», а вот подписали «Сорочка».

Ранее пресс-служба «Жироны» поздравила Артема и Виктора Цыганкова с выходом на Евро-2024.

ВИДЕО. Довбик популяризирует украинский. Жирона допустила смешную ошибку