Будущий соперник Украины может перейти в топ-клуб АПЛ
Альберт Гудмундссон из «Дженоа» попал на радары «Тоттенхэма»
Лондонский «Тоттенхэм» является одним из клубов, которые интересуются исландским нападающим итальянского «Дженоа» Альбертом Гудмундссоном, сообщает издание The Spurs Express.
По информации источника, 26-летний нападающий в следующем сезоне хочет играть в еврокубках, а «грифоны» готовы отпустить его за 25-30 миллионов евро.
В этой кампании Альберт Гудмундссон провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
26 марта 2024 года Альберт со сборной Исландии сыграет против национальной команды Украины за право выхода на Евро-2024.
Ранее сообщалось, что Альберта Гудмундссона планирует подписать «Интер» Милан.
🚨🥇| #Tottenham are one of the clubs who have interest in Albert Gudmundsson and have sounded out his camp about a possible move. The player would like to move to a club who are playing in either the Champions League or Europa League next season, with Genoa wanting €25-30m to… pic.twitter.com/5LtGYAUAvW— The Spurs Express (@TheSpursExpress) March 25, 2024
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