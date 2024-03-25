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Англия
25 марта 2024, 21:13 |
306
0

Будущий соперник Украины может перейти в топ-клуб АПЛ

Альберт Гудмундссон из «Дженоа» попал на радары «Тоттенхэма»

25 марта 2024, 21:13 |
306
0
Будущий соперник Украины может перейти в топ-клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Гудмундссон

Лондонский «Тоттенхэм» является одним из клубов, которые интересуются исландским нападающим итальянского «Дженоа» Альбертом Гудмундссоном, сообщает издание The Spurs Express.

По информации источника, 26-летний нападающий в следующем сезоне хочет играть в еврокубках, а «грифоны» готовы отпустить его за 25-30 миллионов евро.

В этой кампании Альберт Гудмундссон провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

26 марта 2024 года Альберт со сборной Исландии сыграет против национальной команды Украины за право выхода на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Альберта Гудмундссона планирует подписать «Интер» Милан.

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Альберт Гудмундссон Дженоа Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Twitter
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