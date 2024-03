Будущий соперник Украины может перейти в топ-клуб АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» является одним из клубов, которые интересуются исландским нападающим итальянского «Дженоа» Альбертом Гудмундссоном, сообщает издание The Spurs Express.

По информации источника, 26-летний нападающий в следующем сезоне хочет играть в еврокубках, а «грифоны» готовы отпустить его за 25-30 миллионов евро.

В этой кампании Альберт Гудмундссон провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

26 марта 2024 года Альберт со сборной Исландии сыграет против национальной команды Украины за право выхода на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Альберта Гудмундссона планирует подписать «Интер» Милан.

