Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд

Вечером 12 марта состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов Азии.

В саудовском дерби «Аль-Хиляль» снова обыграл «Аль-Иттихад» со счетом 2:0 и вышел в полуфинал.

Пока саудовскому клубу «Аль-Хиляль» не может помочь восстанавливающийся от травмы звездный бразилец Неймар.

Эта победа стала для «Аль-Хиляля» 28 подряд во всех турнирах, что является новым мировым рекордом.

Прошлый рекорд с 2016 года принадлежал уэльскому клубу «Нью-Сейнтс» – 27, а до этого он принадлежал нидерландскому «Аяксу» (26), и продержался 44 года.

🔝The longest winning streak in football history is now in #AlHilal’s name … Asia’s Leader records continue 💙 pic.twitter.com/WSic05SM4W