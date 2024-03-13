Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Клуб выиграл 28 матчей подряд
Вечером 12 марта состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов Азии.
В саудовском дерби «Аль-Хиляль» снова обыграл «Аль-Иттихад» со счетом 2:0 и вышел в полуфинал.
Пока саудовскому клубу «Аль-Хиляль» не может помочь восстанавливающийся от травмы звездный бразилец Неймар.
Эта победа стала для «Аль-Хиляля» 28 подряд во всех турнирах, что является новым мировым рекордом.
Прошлый рекорд с 2016 года принадлежал уэльскому клубу «Нью-Сейнтс» – 27, а до этого он принадлежал нидерландскому «Аяксу» (26), и продержался 44 года.
🔝The longest winning streak in football history is now in #AlHilal’s name … Asia’s Leader records continue 💙 pic.twitter.com/WSic05SM4W— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) March 12, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Марино Пушича разве что ограничилась небольшим количеством голов
Михаил и «пенсионеры» выиграли у «Ньюкасла» 3:2 в 28-м туре АПЛ