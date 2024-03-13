Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Саудовская Аравия
13 марта 2024, 00:17 | Обновлено 13 марта 2024, 01:03
1237
0

Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд

Клуб выиграл 28 матчей подряд

13 марта 2024, 00:17 | Обновлено 13 марта 2024, 01:03
1237
0
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Хиляль

Вечером 12 марта состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов Азии.

В саудовском дерби «Аль-Хиляль» снова обыграл «Аль-Иттихад» со счетом 2:0 и вышел в полуфинал.

Пока саудовскому клубу «Аль-Хиляль» не может помочь восстанавливающийся от травмы звездный бразилец Неймар.

Эта победа стала для «Аль-Хиляля» 28 подряд во всех турнирах, что является новым мировым рекордом.

Прошлый рекорд с 2016 года принадлежал уэльскому клубу «Нью-Сейнтс» – 27, а до этого он принадлежал нидерландскому «Аяксу» (26), и продержался 44 года.

По теме:
Аль-Хиляль обыграл Аль-Иттихад и вышел в полуфинал Лиги чемпионов Азии
Аль-Иттихад – Аль-Хиляль. Прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов Азии
Впервые в сезоне. Челси не проигрывает в четырех турах, серия Мудрика
Лига чемпионов Азии Аль-Хиляль Аль-Иттихад Джидда Нью-Сейнтс Аякс мировой рекорд статистика рекорд Неймар
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тотальное преимущество. Шахтер не заметил сопротивление Миная во Львове
Футбол | 12 марта 2024, 19:58 23
Тотальное преимущество. Шахтер не заметил сопротивление Миная во Львове
Тотальное преимущество. Шахтер не заметил сопротивление Миная во Львове

Команда Марино Пушича разве что ограничилась небольшим количеством голов

Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
Футбол | 12 марта 2024, 00:50 1
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол

Михаил и «пенсионеры» выиграли у «Ньюкасла» 3:2 в 28-м туре АПЛ

Клуб из третьего дивизиона сенсационно выбил Боруссию М из Кубка Германии
Футбол | 12.03.2024, 23:42
Клуб из третьего дивизиона сенсационно выбил Боруссию М из Кубка Германии
Клуб из третьего дивизиона сенсационно выбил Боруссию М из Кубка Германии
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Футбол | 12.03.2024, 00:05
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
Футбол | 12.03.2024, 07:01
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
12.03.2024, 10:56 4
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, почему не состоялся реванш с Виталием Кличко
Леннокс Льюис рассказал, почему не состоялся реванш с Виталием Кличко
12.03.2024, 10:48 10
Бокс
ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
11.03.2024, 23:37 19
Футбол
Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии
Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии
11.03.2024, 12:05
Бокс
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
11.03.2024, 07:01 4
Футбол
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
11.03.2024, 13:00 7
Футбол
Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды
Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды
11.03.2024, 16:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем