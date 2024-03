Стали известны стартовые составы на суперматч Ливерпуль – Манчестер Сити

10 марта состоится центральный матч 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Поединок состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Время начала встречи – 17:45 по Киеву.

Юрген Клопп и Жузеп Гвардиола назвали стартовые составы на этот матч.

Сейчас лидером АПЛ является «Арсенал», у которого 64 очка и на 1 сыгранный тур больше, чем у «скаузеров» и «горожан». У «Ливерпуля» вторая строчка с 63 пунктами, у «Ман Сити» – 3-я позиция с 62 баллами.

Стартовые составы на матч Ливерпуль – Манчестер Сити

The Reds to take on Manchester City 👊🔴#LIVMCI