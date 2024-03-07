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07 марта 2024, 07:25 |
92
0

Реал и Ман Сити – в 1/4 финала ЛЧ, успех Прометея, заявки сборных Украины

Главные новости за 6 марта на Sport.ua

07 марта 2024, 07:25 |
92
0
Реал и Ман Сити – в 1/4 финала ЛЧ, успех Прометея, заявки сборных Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 6 марта. –

1А. Лунин идет в четвертьфинал. Реал в ответном матче сыграл вничью с Лейпцигом
Мадридский клуб продолжит борьбу в Лиге чемпионов

1Б. Комфортно в четвертьфинал. Ман Сити с голом Холанда снова одолел Копенгаген
Хозяева поля отгрузили сопернику из Дании три мяча за первый тайм

1В. Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
«Бавария», «ПСЖ», «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити» продолжают борьбу на турнире

2А. Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
6 марта мадридский «Реал» прошел немецкую команду в 1/8 финала по сумме двух встреч

2Б. Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
«Реал» сыграл вничью 1:1 и вышел в четвертьфинал турнира

2В. ГВАРДИОЛА: 7 лет подряд мы выходим в четвертьфинал. До меня в это не верили
6 марта «Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» в 1/8 финала Лиги чемпионов

3. Третий матч за сезон. Спортинг и Аталанта сыграли вничью в 1/8 финала ЛЕ
Игра завершилась со счетом 1:1, ответный поединок состоится 14 марта

4А. Уверенная победа титанов. Прометей разгромил Арис в 1/8 финала Еврокубка
Слобожанская команда уверенно вышла в четвертьфинал

4Б. С кем сыграет Прометей? Определены пары 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
В четвертьфинале «Прометей» через неделю встретится с французским «Бургом»

4В. Гинзбург объяснил, благодаря чему Прометей разгромил Арис в Еврокубке
6 марта «Прометей» разгромил греческий «Арис» в 1/8 финала турнира

5А. Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины на матч с Японией
Команда проведет сбор в Венгрии

5Б. Без игроков Шахтера. Известен состав сборной Украины U-21 на матчи в марте
В марте украинцы сыграют матч отбора на Евро-2025 с Азербайджаном U-21

5В. Украина U-17 в большинстве обыграла Грецию в матче отбора Евро-2024
Команда Юрия Мороза реализовала свои шансы

5Г. ОФИЦИАЛЬНО. Сын Шевченко получил вызов в юношескую сборную Украины
Дмитрий Михайленко определился с составом для участия в элит-раунде отбора на Евро-2024

6А. Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Кроме «Баварии», за украинцем следит «Ньюкасл»

6Б. Жирона следит за 2 игроками Шахтера. Среди них есть Судаков
Также к составу каталонцев может присоединиться Артём Бондаренко

7А. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард Шахтера нашел новый клуб в Европе
Богдан Вьюнник стал игроком «Лехии» Гданьск

7Б. ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
Луис Адриано будет выступать за «Виторию» Салвадор – новичка бразильской Серии А-2024

8А. Будут менять свои же правила? ITF допустит россиян и белорусов на Олимпиаду
Теннисисты из стран-террористов будут выступать в нейтральном статусе

8Б. Надаль снялся с Индиан-Уэллс. Его заменит «бедный» теннисист из Индии
Возвращение легендарного Рафаэля откладывается, против Раонича выйдет Сумит Нагал

9. Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
Знаменитый английский снукерист в финале обыграл бельгийца Люку Бреселя

10А. Почему продажа Де Брюйне саудитам не станет проблемой для Манчестер Сити
«Горожане» уже даже определились с «ценником» на одного из своих лидеров…

10Б. Лучшие тренеры нулевых от FourFourTwo: Луческу опередил Лобановского
Очередной рейтинг, при оценке которого нужно не забывать об элементе субъективности!

10В. Новый сезон MotoGP. Дукати и другие, перезагрузка Маркеса и не только
Sport.ua представляет сезон MotoGP 2024

10Г. Кали Рейс – чемпионка мира и героиня нового Настоящего детектива
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Источник Sport.ua
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