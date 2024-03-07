Реал и Ман Сити – в 1/4 финала ЛЧ, успех Прометея, заявки сборных Украины
Главные новости за 6 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 6 марта. –
1А. Лунин идет в четвертьфинал. Реал в ответном матче сыграл вничью с Лейпцигом
Мадридский клуб продолжит борьбу в Лиге чемпионов
1Б. Комфортно в четвертьфинал. Ман Сити с голом Холанда снова одолел Копенгаген
Хозяева поля отгрузили сопернику из Дании три мяча за первый тайм
1В. Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
«Бавария», «ПСЖ», «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити» продолжают борьбу на турнире
2А. Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
6 марта мадридский «Реал» прошел немецкую команду в 1/8 финала по сумме двух встреч
2Б. Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
«Реал» сыграл вничью 1:1 и вышел в четвертьфинал турнира
2В. ГВАРДИОЛА: 7 лет подряд мы выходим в четвертьфинал. До меня в это не верили
6 марта «Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» в 1/8 финала Лиги чемпионов
3. Третий матч за сезон. Спортинг и Аталанта сыграли вничью в 1/8 финала ЛЕ
Игра завершилась со счетом 1:1, ответный поединок состоится 14 марта
4А. Уверенная победа титанов. Прометей разгромил Арис в 1/8 финала Еврокубка
Слобожанская команда уверенно вышла в четвертьфинал
4Б. С кем сыграет Прометей? Определены пары 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
В четвертьфинале «Прометей» через неделю встретится с французским «Бургом»
4В. Гинзбург объяснил, благодаря чему Прометей разгромил Арис в Еврокубке
6 марта «Прометей» разгромил греческий «Арис» в 1/8 финала турнира
5А. Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины на матч с Японией
Команда проведет сбор в Венгрии
5Б. Без игроков Шахтера. Известен состав сборной Украины U-21 на матчи в марте
В марте украинцы сыграют матч отбора на Евро-2025 с Азербайджаном U-21
5В. Украина U-17 в большинстве обыграла Грецию в матче отбора Евро-2024
Команда Юрия Мороза реализовала свои шансы
5Г. ОФИЦИАЛЬНО. Сын Шевченко получил вызов в юношескую сборную Украины
Дмитрий Михайленко определился с составом для участия в элит-раунде отбора на Евро-2024
6А. Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Кроме «Баварии», за украинцем следит «Ньюкасл»
6Б. Жирона следит за 2 игроками Шахтера. Среди них есть Судаков
Также к составу каталонцев может присоединиться Артём Бондаренко
7А. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард Шахтера нашел новый клуб в Европе
Богдан Вьюнник стал игроком «Лехии» Гданьск
7Б. ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
Луис Адриано будет выступать за «Виторию» Салвадор – новичка бразильской Серии А-2024
8А. Будут менять свои же правила? ITF допустит россиян и белорусов на Олимпиаду
Теннисисты из стран-террористов будут выступать в нейтральном статусе
8Б. Надаль снялся с Индиан-Уэллс. Его заменит «бедный» теннисист из Индии
Возвращение легендарного Рафаэля откладывается, против Раонича выйдет Сумит Нагал
9. Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
Знаменитый английский снукерист в финале обыграл бельгийца Люку Бреселя
10А. Почему продажа Де Брюйне саудитам не станет проблемой для Манчестер Сити
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10Б. Лучшие тренеры нулевых от FourFourTwo: Луческу опередил Лобановского
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