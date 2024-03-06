ОФИЦИАЛЬНО. Сын Шевченко получил вызов в юношескую сборную Украины

Определился состав юношеской сборной Украины на поединки элит-раунда квалификации Евро-2024 среди юношей до 19 лет.

По итогам жеребьевки элит-раунда «сине-желтые» попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии. Хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета будут проходить 20-26 марта в Скопье.

Отметим, что тренер юношеской сборной Дмитрий Михайленко впервые вызвал в команду сына Андрея Шевченко Кристиана, который сейчас выступает за молодежные команды «Уотфорда» и недавно получил украинский паспорт.

Состав юношеской сборной Украины U-19



Вратари: Владислав Кравец («Шахтер» Донецк), Владислав Крапивцов («Днепр-1» Днепр).

Защитники: Алексей Гусев, Тарас Михавко, Назар Балаба (все — «Динамо» Киев), Антон Дрозд, Николай Огарков (оба — «Шахтер» Донецк), Иван Ермачков («Вупперталь», Германия), Максим Стрюков («Ганновер 96», Германия).

Полузащитники: Даниил Ващенко («Александрия»), Андрей Маткевич («Динамо» Киев), Виктор Цуканов («Шахтер» Донецк), Максим Мельниченко («Днепр-1» Днепр), Геннадий Синчук («Металлист» Харьков), Даниил Кревсун («Боруссия» Д, Германия).

Нападающие: Матвей Пономаренко («Динамо» Киев), Рамик Гаджиев («Днепр-1» Днепр), Михаил Дубровный («Гент», Бельгия), Тимур Тутеров («Сандерленд», Англия), Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия).

Первый матч юношеская сборная Украины проведет 20 марта против сборной Северной Македонии, начало матча – в 15:30.