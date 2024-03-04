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Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 14:05 | Обновлено 04 марта 2024, 14:27
2343
7

Сын Шевченко получил украинский паспорт

Вскоре Кристиан Шевченко может получить вызов в сборную Украины U-19

04 марта 2024, 14:05 | Обновлено 04 марта 2024, 14:27
2343
7
Сын Шевченко получил украинский паспорт
Instagram. Кристиан Шевченко

Как стало известно Sport.ua, 17-летний форвард «Уотфорда» Кристиан Шевченко получил украинское гражданство. Процедура длилась менее двух месяцев. Теперь сын Андрея Шевченко может выступать за юношеские сборные Украины. Осталось пройти регистрацию футбольного гражданства в ФИФА.

По нашей информации, наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассчитывает на Шевченко-младшего. Тренер видит его на позиции вингера.

20-26 марта должен пройти элит-раунд для сборной Украины. Первая тренировка запланирована на 16 марта. По регламенту за 2 недели до старта турнира должна быть сформирована заявка.

Также украинский паспорт получил полузащитник «Бенфики» Андре Вакулюк. Но его не вызвали в сборную Украины U-17 на элит-раунд за право поехать на Евро U-17.

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Кристиан Шевченко инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Shturmgewehr
От і добре!
Головне, щоб за цією схемою, українське громадянство , без проблем могли отримувати і інші молоді таланти!
Ответить
+3
Shturmgewehr
Як Вакулюк міг отримати виклик, якщо громадянство отримав лише сьогодні!
Ответить
0
yan2018
Сые ещё молодой, а папу могут на фронт послать? Возраст позволяет. Зэков хотят призывать, а бывших спортсменов?
Ответить
-2
Fant24
Шевченко ничего еще не сделал в Украине для футбола .все тоже самое только еще хуже .Монзуль руководит судейским комитетом .там клейма негде ставить .И продолжается судейский беспредел .
Ответить
-2
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umnuy2
а потом будут как с мораесом год судится после поданого протеста
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-4
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