Сын Шевченко получил украинский паспорт
Вскоре Кристиан Шевченко может получить вызов в сборную Украины U-19
Как стало известно Sport.ua, 17-летний форвард «Уотфорда» Кристиан Шевченко получил украинское гражданство. Процедура длилась менее двух месяцев. Теперь сын Андрея Шевченко может выступать за юношеские сборные Украины. Осталось пройти регистрацию футбольного гражданства в ФИФА.
По нашей информации, наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассчитывает на Шевченко-младшего. Тренер видит его на позиции вингера.
20-26 марта должен пройти элит-раунд для сборной Украины. Первая тренировка запланирована на 16 марта. По регламенту за 2 недели до старта турнира должна быть сформирована заявка.
Также украинский паспорт получил полузащитник «Бенфики» Андре Вакулюк. Но его не вызвали в сборную Украины U-17 на элит-раунд за право поехать на Евро U-17.
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