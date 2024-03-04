Сын Шевченко получил украинский паспорт

Как стало известно Sport.ua, 17-летний форвард «Уотфорда» Кристиан Шевченко получил украинское гражданство. Процедура длилась менее двух месяцев. Теперь сын Андрея Шевченко может выступать за юношеские сборные Украины. Осталось пройти регистрацию футбольного гражданства в ФИФА.

По нашей информации, наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассчитывает на Шевченко-младшего. Тренер видит его на позиции вингера.

20-26 марта должен пройти элит-раунд для сборной Украины. Первая тренировка запланирована на 16 марта. По регламенту за 2 недели до старта турнира должна быть сформирована заявка.

Также украинский паспорт получил полузащитник «Бенфики» Андре Вакулюк. Но его не вызвали в сборную Украины U-17 на элит-раунд за право поехать на Евро U-17.