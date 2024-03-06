Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал

Мюнхенская «Бавария» интересуется украинским защитником лондонского «Арсенала» Александром Зинченко, сообщает портал FootballTransfers.

По информации источника, европейский гранд считает 27-летнего футболиста одним из лучших вариантов для замены Альфонсо Дэвиса, который летом 2024 года должен стать игроком мадридского «Реала».

Кроме «Баварии», за лидером сборной Украины следит английский «Ньюкасл», который хочет усилить позицию левого защитника.

Отмечается, что «Арсенал» будет просить за своего лефтбека 45 миллионов евро.

В этом сезоне Александр Зинченко провел 27 матчей за «Арсенал», отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.