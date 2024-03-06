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  4. Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Англия
06 марта 2024, 17:14 |
1760
1

Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал

Кроме «Баварии», за украинцем следит «Ньюкасл»

06 марта 2024, 17:14 |
1760
1
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» интересуется украинским защитником лондонского «Арсенала» Александром Зинченко, сообщает портал FootballTransfers.

По информации источника, европейский гранд считает 27-летнего футболиста одним из лучших вариантов для замены Альфонсо Дэвиса, который летом 2024 года должен стать игроком мадридского «Реала».

Кроме «Баварии», за лидером сборной Украины следит английский «Ньюкасл», который хочет усилить позицию левого защитника.

Отмечается, что «Арсенал» будет просить за своего лефтбека 45 миллионов евро.

В этом сезоне Александр Зинченко провел 27 матчей за «Арсенал», отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Бавария Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник FootballTransfers
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umnuy2
ньюкасл тоже нормально-они при бабках могут побороться за титул
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