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Лига Чемпионов
Проходит дальше Манчестер Сити
06.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 3 : 1
Копенгаген
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Лига чемпионов
07 марта 2024, 04:33 |
392
0

ГВАРДИОЛА: 7 лет подряд мы выходим в четвертьфинал. До меня в это не верили

6 марта «Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» в 1/8 финала Лиги чемпионов

07 марта 2024, 04:33 |
392
0
ГВАРДИОЛА: 7 лет подряд мы выходим в четвертьфинал. До меня в это не верили
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

6 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Копенгаген». Игра завершилась со счетом 3:1 [первый поединок 3:1].

После завершения встречи главный тренер «горожан» Жузеп Гварлиола прокомментировал успех своих подопечных:

«Мы прошли в следующий раунд. Мы все еще в этом турнире. Было трудно атаковать, потому что соперник действует организованно и играет с 4-5 защитниками.

Нас уважают за нашу открытость. До моего прихода команда не верила, что мы сможем победить. Это вопрос времени, это процесс. Руководство дало мне время, дало время всем нам.

Мы команда, которая верит в победу. Слушайте, мы соревнуемся с «Реалом», «Баварией». Мы не знаем, кто будет следующим соперником, но важно то, что семь лет подряд мы доходим до четвертьфинала».

Игрок матча и защитник Ман Сити Мануэль Аканджи:

«Нашей целью было войти в игру и забить быстрый гол, потому что Копенгагену довольно сложно отыграться после отставания в три гола. Затем мы забили еще раз, и это было очень хорошо для нас. Потом мы пытались контролировать игру. К сожалению, они забили один гол, но затем забил и Эрлинг Холанд.

Думаю, это был один из лучших голов, которые я забил в своей карьере. Надеюсь, что это еще не все, но я был очень рад этому. Это был отличный прострел мяча от Хулиана Альвареса. Он дошел прямо до моей ноги, и я попытался забить его. Мы очень хорошо справились в двух матчах. Нас ждут важные игры против «Ливерпуля» в лиге, а затем против «Ньюкасла» в Кубке Англии – это решающие игры, и мы должны быть готовы».

Видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Копенгаген – 3:1

События матча

45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Эльюнусси (Копенгаген).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Аканджи (Манчестер Сити).
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Мануэль Аканджи Жузеп Гвардиола пресс-конференция Лига чемпионов Манчестер Сити Копенгаген Манчестер Сити - Копенгаген
Источник УЕФА
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