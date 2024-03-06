6 марта на «Этихад» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» сыграет против «Копенгагена». Поединок начнется в 22:00 по киевкому времени.

Манчестер Сити

Команда в прошлом сезоне, впервые в своей истории, сумела стать лучшей в Лиге чемпионов. Следом за Ушастым, потом были дебютные победы в других международных турнирах, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Впрочем, больше котируется требл - таким образом при Гвардиоле гранд наконец-то поравнялся со своим статусным соседом, Юнайтед. И сейчас пытаются все повторить, и есть неплохие продвижения во всех ключевых турнирах (что не помешало быстро вылететь в Суперкубке и Кубке Лиги). И в Лиге чемпионов получилось как раз не просто прекрасно провести в 2023-м году групповой этап, но и закрыть вопрос о выходе в четвертьфинал уже в Дании. Пусть даже до 3:1 довели в самой концовке выездного поединка. И героем там стал, безусловно, Де Брюйне: у Кевина, что много пропустил в этом сезоне из-за травмы, гол и пара ассистов.

Копенгаген

Клуб подтвердил свой статус сильнейшего в родной стране. Он и сейчас старается защитить свой титул, хотя пока что на внутренней арене бок о бок идут Мидтьюлланд с Брондбю. Ну, а в плане Лиги чемпионов львы повторили свое давнее достижение, выиграв право сыграть в плей-офф - только во 2-й раз в своей футбольной истории. Причем на групповом этапе за спиной оставили, помимо Галатасарая, других англичан, причем как раз из Манчестера - Юнайтед. Впрочем, с по-настоящему сильными соперниками у парней Якоба Нееструпа мало что выходит. Осенью с ними без проблем справилась Бавария, а в феврале дома, пусть и не по игре, уступили 1:3 подопечным Гвардиолы.

Статистика личных встреч

Осенью позапрошлого года стороны уже играли, на групповом этапе. Тогда англичане первый поединок и вовсе выиграли 5:0, но потом была ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом горожан. Но тут все ясно, так что можно ставить на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,86).