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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
06.03.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 3:1 - : -
Копенгаген
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Лига чемпионов
06 марта 2024, 01:05 | Обновлено 06 марта 2024, 02:01
78
0

Ман Сити – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 6 марта в 22:00 по Киеву

06 марта 2024, 01:05 | Обновлено 06 марта 2024, 02:01
78
0
Ман Сити – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта на «Этихад» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» сыграет против «Копенгагена». Поединок начнется в 22:00 по киевкому времени.

Манчестер Сити

Команда в прошлом сезоне, впервые в своей истории, сумела стать лучшей в Лиге чемпионов. Следом за Ушастым, потом были дебютные победы в других международных турнирах, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Впрочем, больше котируется требл - таким образом при Гвардиоле гранд наконец-то поравнялся со своим статусным соседом, Юнайтед. И сейчас пытаются все повторить, и есть неплохие продвижения во всех ключевых турнирах (что не помешало быстро вылететь в Суперкубке и Кубке Лиги). И в Лиге чемпионов получилось как раз не просто прекрасно провести в 2023-м году групповой этап, но и закрыть вопрос о выходе в четвертьфинал уже в Дании. Пусть даже до 3:1 довели в самой концовке выездного поединка. И героем там стал, безусловно, Де Брюйне: у Кевина, что много пропустил в этом сезоне из-за травмы, гол и пара ассистов.

Копенгаген

Клуб подтвердил свой статус сильнейшего в родной стране. Он и сейчас старается защитить свой титул, хотя пока что на внутренней арене бок о бок идут Мидтьюлланд с Брондбю. Ну, а в плане Лиги чемпионов львы повторили свое давнее достижение, выиграв право сыграть в плей-офф - только во 2-й раз в своей футбольной истории. Причем на групповом этапе за спиной оставили, помимо Галатасарая, других англичан, причем как раз из Манчестера - Юнайтед. Впрочем, с по-настоящему сильными соперниками у парней Якоба Нееструпа мало что выходит. Осенью с ними без проблем справилась Бавария, а в феврале дома, пусть и не по игре, уступили 1:3 подопечным Гвардиолы.

Статистика личных встреч

Осенью позапрошлого года стороны уже играли, на групповом этапе. Тогда англичане первый поединок и вовсе выиграли 5:0, но потом была ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом горожан. Но тут все ясно, так что можно ставить на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,86).

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Источник Sport.ua
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