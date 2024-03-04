6 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Манчестер Сити» и «Копенгаген».

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Первый матч 13 февраля прошел в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершился победой английской команды (3:1)

Ответный поединок состоится в Манчестере. Правило выездного гола не действует.

Датский «Копенгаген» сенсационно занял второе место в группе A, набрав 8 очков и опередив «Галатасарай» (5) и «Манчестер Юнайтед» (4). Победителем этого квартета стала «Бавария» (16 пунктов из 18 возможных).

«Манчестер Сити» безоговорочно выиграл группу G, набрав максимум очков (18 из 18). Также в плей-офф прошел РБ Лейпциг (12). Янг Бойз отправился в Лигу Европы (4 балла), а Црвена Звезда выбыла из турнира (1 пункт).

Манчестер Сити – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.