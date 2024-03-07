6 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретились «Манчестер Сити» и «Копенгаген».

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Первый матч прошел 13 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершился победой английской команды (3:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Ман Сити и Копенгагена

Хозяева поля забили быстрый гол в ответном матче. Мануэль Аканджи открыл счет для Ман Сити в игре с Копенгагеном (1:0).

Потом горожане провели второй быстрый гол. На 9-й минуте Хулиан Альварес удвоил перевес Ман Сити (2:0).

Копенгаген отыграл один мяч. На 29-й минуте Мохамед Эльюнусси огорчил голкипера соперников из Англии (1:2).

Три гола за один тайм игроки Манчестер Сити отгрузили сопернику. Эрлинг Холанд забил Копенгагену гол в раздевалку (3:1).

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч, 6 марта

Манчестер Сити (Англия) – Копенгаген (Дания) – 3:1 (первый матч – 3:1)

Гол: Аканджи, 5, Альварес, 9, Холанд, 45+3 – Эльюнусси, 29.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Мануэль Аканджи, 5 мин.

ГОЛ! 2:0. Хулиан Альварес, 9 мин.

ГОЛ! 2:1. Мохамед Эльюнусси, 29 мин.

ГОЛ! 3:1. Эрлинг Холанд, 45+3 мин.