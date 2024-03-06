Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Комфортно в четвертьфинал. Ман Сити с голом Холанда снова одолел Копенгаген
Лига Чемпионов
Проходит дальше Манчестер Сити
06.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 3 : 1
Копенгаген
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 марта 2024, 23:59 | Обновлено 07 марта 2024, 00:17
488
3

Комфортно в четвертьфинал. Ман Сити с голом Холанда снова одолел Копенгаген

Хозяева поля отгрузили сопернику из Дании три мяча за первый тайм

06 марта 2024, 23:59 | Обновлено 07 марта 2024, 00:17
488
3
Комфортно в четвертьфинал. Ман Сити с голом Холанда снова одолел Копенгаген
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретились «Манчестер Сити» и «Копенгаген».

Первый матч прошел 13 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершился победой английской команды (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяева поля забили быстрый гол в ответном матче. Мануэль Аканджи открыл счет для Ман Сити в игре с Копенгагеном (1:0).

Вскоре горожане провели второй гол. На 9-й минуте Хулиан Альварес удвоил перевес Ман Сити (2:0).

Копенгаген сумел отыграть один мяч. На 29-й минуте Мохамед Эльюнусси огорчил голкипера соперников из Англии (1:2).

Суммарно три гола за первый тайм игроки Манчестер Сити отгрузили сопернику. Эрлинг Холанд забил Копенгагену гол в раздевалку (3:1).

Игра была сделана, и во второй 45-минутке голов забито не было. «Манчестер Сити» уверенно вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч, 6 марта

Манчестер Сити (Англия) – Копенгаген (Дания) – 3:1 (первый матч – 3:1)

Гол: Аканджи, 5, Альварес, 9, Холанд, 45+3 – Эльюнусси, 29.

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Эльюнусси (Копенгаген).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Аканджи (Манчестер Сити).
По теме:
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
ФОТО. Кадры 18+. Игрок Ман Сити сломал палец во время матча Лиги чемпионов
Лунин идет в четвертьфинал. Реал в ответном матче сыграл вничью с Лейпцигом
Копенгаген Манчестер Сити Мохамед Эльюнусси видео голов и обзор Мануэль Аканджи Лига чемпионов Эрлинг Холанд Хулиан Альварес Манчестер Сити - Копенгаген
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели дуэль взглядов после пресс-конференции
Бокс | 06 марта 2024, 20:15 7
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели дуэль взглядов после пресс-конференции
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели дуэль взглядов после пресс-конференции

Боксеры накануне боя в Эр-Рияде посмотрели друг другу в глаза и пожали руки

Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
Теннис | 06 марта 2024, 07:25 0
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?

Стив Джонсон не сумел преодолеть первый раунд квалификации в Индиан-Уэллс

Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Биатлон | 06.03.2024, 12:55
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Черноморец провел спарринг с Реал Фармой
Футбол | 06.03.2024, 23:54
Черноморец провел спарринг с Реал Фармой
Черноморец провел спарринг с Реал Фармой
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Футбол | 06.03.2024, 17:14
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
А тренер Копенгагена говорил, что они такие же люди как и все. 
Ответить
0
Volodymyr Shevchenko
Кейн опять будет грустить...
Ответить
0
Volodymyr Shevchenko
Они под чемто))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
05.03.2024, 00:01 1
Снукер
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
05.03.2024, 18:49 10
Теннис
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
05.03.2024, 18:39 10
Футбол
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
05.03.2024, 19:34 38
Футбол
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
06.03.2024, 16:45 20
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
05.03.2024, 09:25 1
Футбол
Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины
Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины
05.03.2024, 22:45 4
Футбол
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
06.03.2024, 07:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем