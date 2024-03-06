Комфортно в четвертьфинал. Ман Сити с голом Холанда снова одолел Копенгаген
Хозяева поля отгрузили сопернику из Дании три мяча за первый тайм
Вечером 6 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретились «Манчестер Сити» и «Копенгаген».
Первый матч прошел 13 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершился победой английской команды (3:1).
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Хозяева поля забили быстрый гол в ответном матче. Мануэль Аканджи открыл счет для Ман Сити в игре с Копенгагеном (1:0).
Вскоре горожане провели второй гол. На 9-й минуте Хулиан Альварес удвоил перевес Ман Сити (2:0).
Копенгаген сумел отыграть один мяч. На 29-й минуте Мохамед Эльюнусси огорчил голкипера соперников из Англии (1:2).
Суммарно три гола за первый тайм игроки Манчестер Сити отгрузили сопернику. Эрлинг Холанд забил Копенгагену гол в раздевалку (3:1).
Игра была сделана, и во второй 45-минутке голов забито не было. «Манчестер Сити» уверенно вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Ответный матч, 6 марта
Манчестер Сити (Англия) – Копенгаген (Дания) – 3:1 (первый матч – 3:1)
Гол: Аканджи, 5, Альварес, 9, Холанд, 45+3 – Эльюнусси, 29.
Видео голов и обзор матча
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