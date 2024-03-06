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Чемпионат Европы
06 марта 2024, 16:57 | Обновлено 06 марта 2024, 17:00
1127
3

Украина U-17 в большинстве обыграла Грецию в матче отбора Евро-2024

Команда Юрия Мороза реализовала свои шансы

06 марта 2024, 16:57 | Обновлено 06 марта 2024, 17:00
1127
3
Украина U-17 в большинстве обыграла Грецию в матче отбора Евро-2024
УАФ

Сборная Украины U-17 матчем против Греции стартовала в элит-раунде отбора за выход на Евро-2024.

Команда Юрия Мороза в игре с хозяевами мини-турнира сумела победить 2:0 благодаря голам Редушко и Богданова на 75-й и 80-й минутах. Греция с 51-й минуты играли в меньшинстве.

В поединке конкурентов по группе Словакия обыграла Швейцарию 2:1. Далее украинские футболисты 9 марта сыграют против Швейцарии.

На Евро выйдут 8 победителей групп, а также 7 лучших вторых команд.

Элит-раунд отбора Евро-2024 U-17. Группа 4

Греция U-17 – Украина U-17 0:2
Гол: Редушко, 75, Богданов, 80 (с пен)

Украина: Макаренко, Шелекета, Третяк, Дигтярь, Стрельчук (Рыбак, 85), Редушко, Озимай (Халилов, 89), Оличенко (Драган, 73), Богданов, Бондарь (Гармаш, 73), Степанов (Денисов, 46)

Удален: Мокрис, 51

Словакия – Швейцария 2:1

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Источник Sport.ua
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Shturmgewehr
Окрема подяка за трансляцію
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umnuy2
молодцы молодёжь
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0
Андрій Заліщук
Гарний початок, обіграли Грецію, яка 4 місяці назад обіграла італійців 2-1 на її полі, молодці
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0
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