Украина U-17 в большинстве обыграла Грецию в матче отбора Евро-2024

Сборная Украины U-17 матчем против Греции стартовала в элит-раунде отбора за выход на Евро-2024.

Команда Юрия Мороза в игре с хозяевами мини-турнира сумела победить 2:0 благодаря голам Редушко и Богданова на 75-й и 80-й минутах. Греция с 51-й минуты играли в меньшинстве.

В поединке конкурентов по группе Словакия обыграла Швейцарию 2:1. Далее украинские футболисты 9 марта сыграют против Швейцарии.

На Евро выйдут 8 победителей групп, а также 7 лучших вторых команд.

Элит-раунд отбора Евро-2024 U-17. Группа 4

Греция U-17 – Украина U-17 0:2

Гол: Редушко, 75, Богданов, 80 (с пен)

Украина: Макаренко, Шелекета, Третяк, Дигтярь, Стрельчук (Рыбак, 85), Редушко, Озимай (Халилов, 89), Оличенко (Драган, 73), Богданов, Бондарь (Гармаш, 73), Степанов (Денисов, 46)

Удален: Мокрис, 51

Словакия – Швейцария 2:1