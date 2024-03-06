Украина U-17 в большинстве обыграла Грецию в матче отбора Евро-2024
Команда Юрия Мороза реализовала свои шансы
Сборная Украины U-17 матчем против Греции стартовала в элит-раунде отбора за выход на Евро-2024.
Команда Юрия Мороза в игре с хозяевами мини-турнира сумела победить 2:0 благодаря голам Редушко и Богданова на 75-й и 80-й минутах. Греция с 51-й минуты играли в меньшинстве.
В поединке конкурентов по группе Словакия обыграла Швейцарию 2:1. Далее украинские футболисты 9 марта сыграют против Швейцарии.
На Евро выйдут 8 победителей групп, а также 7 лучших вторых команд.
Элит-раунд отбора Евро-2024 U-17. Группа 4
Греция U-17 – Украина U-17 0:2
Гол: Редушко, 75, Богданов, 80 (с пен)
Украина: Макаренко, Шелекета, Третяк, Дигтярь, Стрельчук (Рыбак, 85), Редушко, Озимай (Халилов, 89), Оличенко (Драган, 73), Богданов, Бондарь (Гармаш, 73), Степанов (Денисов, 46)
Удален: Мокрис, 51
Словакия – Швейцария 2:1
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