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Сборная УКРАИНЫ
06 марта 2024, 14:19 | Обновлено 06 марта 2024, 14:28
723
0

Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины на матч с Японией

Команда проведет сбор в Венгрии

06 марта 2024, 14:19 | Обновлено 06 марта 2024, 14:28
723
0
Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины на матч с Японией
Суспильне. Руслан Ротань

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань определился с составом команды на тренировочный сбор в венгерском Сегеде (17 – 27 марта) и товарищеский матч против Японии в Фукуоке (25 марта):

Вратари: Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Георгий Ермаков («Александрия» Александрия).

Защитники: Антон Боль («Заря» Луганск), Марьян Фарина («Металлист 1925» Харьков), Роман Дидык («Рух» Львов), Максим Дячук («Динамо» Киев), Андрей Булеза («Карпаты» Львов), Александр Мартынюк («Александрия» Александрия), Егор Маценко («Шленск», Польша).

Полузащитники: Эльдар Кулиев («Зира» Азербайджан), Иван Желизко («Лехия» Польша), Николай Михайленко, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский (все - «Александрия» Александрия), Александр Назаренко («Полесье» Житомир), Алексей Сыч, Олег Федор (оба - «Рух» Львов), Артем Бондаренко, Алексей Кащук, Дмитрий Крыськив (все - «Шахтер» Донецк).

Нападающий: Николай Кухаревич («Суонси», Уэльс).

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Руслан Ротань сборная Японии по футболу заявка Олимпийские игры 2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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