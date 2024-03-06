Жирона следит за 2 игроками Шахтера. Среди них есть Судаков

Каталонская «Жирона» следит за двумя полузащитниками донецкого «Шахтера»: Георгием Судаковым и Артемом Бондаренко. Об этом сообщает испанское издание Esport3.

Однако в Испании понимают, что эти 2 футболиста могут быть слишком дорогими. Такого же мнения придерживается бывший спортивный директор «Днепра» Жорди Гратакос.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 22 матча, отметившись 4 забитыми и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Артем Бондаренко в текущей кампании имеет 2 гола и 7 ассистов в 18 матчах. Его ценник – 9 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Жироне» были предложены услуги полузащитника «Шахтера» Алексея Кащука.