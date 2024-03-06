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  4. Жирона следит за 2 игроками Шахтера. Среди них есть Судаков
Испания
06 марта 2024, 23:35 |
525
4

Жирона следит за 2 игроками Шахтера. Среди них есть Судаков

Также в состав каталонцев может присоединиться Артём Бондаренко

06 марта 2024, 23:35 |
525
4
Жирона следит за 2 игроками Шахтера. Среди них есть Судаков
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Жирона» следит за двумя полузащитниками донецкого «Шахтера»: Георгием Судаковым и Артемом Бондаренко. Об этом сообщает испанское издание Esport3.

Однако в Испании понимают, что эти 2 футболиста могут быть слишком дорогими. Такого же мнения придерживается бывший спортивный директор «Днепра» Жорди Гратакос.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 22 матча, отметившись 4 забитыми и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Артем Бондаренко в текущей кампании имеет 2 гола и 7 ассистов в 18 матчах. Его ценник – 9 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Жироне» были предложены услуги полузащитника «Шахтера» Алексея Кащука.

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Георгий Судаков Артем Бондаренко Жирона Шахтер Донецк трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Жорди Гратакос
Источник Catalunya Ràdio
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Комментарии 4
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Вася Пупкин
Це хіба що Ман Сіті Голанда продасть щоб грошей вистачило
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+3
Первый Среди Равных
Шахтар повинен доплачувати Жироні щоб вони Судакова взяли
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0
zzg77
Брехня! Судаков коштує як уся Жирона.
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-1
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