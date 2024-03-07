Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24

5–6 марта завершилось 4 матчевых противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24.

«ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» с общим счетом 4:1 (2:0, 2:1) и вышел в следующую стадию турнира. Главным героем у парижан стал Килиан Мбаппе, на счету которого 3 гола команды из 4.

«Бавария» не без проблем прошла «Лацио». В первом матче мюнхенцы уступили «орлам» 0:1, но в домашней игре разбили соперника 3:0 благодаря дублю Гарри Кейна и забитому мячу Томаса Мюллера.

«Манчестер Сити» без всяких проблем прошел «Копенгаген», выиграв обе встречи с одинаковым счетом 3:1.

«Реал» Мадрид в непростом противостоянии сумел одолеть «РБ Лейпциг». В первом матче подопечные Карло Анчелотти выиграли 1:0, хотя вполне могли и пропустить несколько раз, если бы украинский голкипер команды Андрей Лунин не совершил 9 сейвов. Ответный поединок завершился со счетом 1:1.

Таким образом, «Бавария», «ПСЖ», «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити» вышли в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы.

Вторая половина четвертьфиналистов ЛЧ определится в матчах: «ПСВ» – «Боруссия Д» (1:1), «Интер» – «Атлетико» (1:0), «Наполи» – «Барселона» (1:1), «Порту» – «Арсенал» (1:0). Ответные встречи этих поединков состоятся 12–13 марта.

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта.

Лига чемпионов 2023/24. 1/8 финала. 5–6 марта

ПСЖ – Реал Сосьедад – 4:1 (2:0, 2:1)

Бавария – Лацио – 3:1 (0:1, 3:0)

Манчестер Сити – Копенгаген – 6:2 (3:1, 3:1)

Реал Мадрид – РБ Лейпциг – 2:1 (1:0, 1:1)

Лига чемпионов 2023/24. 1/8 финала. 12–13 марта