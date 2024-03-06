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ITF
06 марта 2024, 20:16 | Обновлено 06 марта 2024, 20:19
1185
2

Будут менять свои же правила? ITF допустит россиян и белорусов на Олимпиаду

Теннисисты из стран-террористов будут выступать в нейтральном статусе

06 марта 2024, 20:16 | Обновлено 06 марта 2024, 20:19
1185
2
Будут менять свои же правила? ITF допустит россиян и белорусов на Олимпиаду
Getty Images/Global Images Ukraine

Международная федерация тенниса (ITF) допустит игроков из россии и беларуси на Олимпийские игры 2024 и Паралимпиаду в Париже в нейтральном статусе:

«Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет позволят квалифицированным спортсменам по российским и белорусским паспортам принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) и Паралимпийских играх в качестве нейтральных паралимпийских спортсменов.

ITF подтверждает, что теннисисты из этих стран будут допущены к участию в олимпийских и паралимпийских соревнованиях по теннису в индивидуальном и нейтральном качестве, если они отвечают принципам МОК по AIN и МПК по NPA.

Нейтральные спортсмены должны будут отвечать требованиям отбора и допуска, изложенным в соответствующих Регламентах ITF.

Решение ITF согласовывается с большинством международных федераций по индивидуальным соревнованиям и спортсменам, которые будут участвовать в Играх 2024 года в Париже этим летом. Позиция ITF также отвечает действующей международной политике тенниса, принятой в марте 2022 года», – сообщила организация.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Правила ITF требуют, чтобы игрок «представлял страну» для того, чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры. Для этого нужно участвовать в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг в 2022, 2023 и 2024 годах, откуда сборные россии и беларуси были отстранены.

Единственный «легальный» способ – предоставить wild card.

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Источник ITF
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Комментарии 2
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inoj
Треба нашим спортсменам виходити на змагання в формі з принтами зруйнованих спортивних майданчиків, стадіонів і спорткомплексів в Україні
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+6
Александр Ад
тим самим відкриваєтся "ящик Пандорри",тепер і інші тенісисти можуть потребувати дозволи на виступ на ОІ,без участі в іграх за збірні.
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+2
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