Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Названа единственная возможность теннисистам рф и рб сыграть на ОИ-2024
ITF
08 декабря 2023, 22:05 |
828
0

Названа единственная возможность теннисистам рф и рб сыграть на ОИ-2024

Надеемся, что ITF не пойдет на это...

08 декабря 2023, 22:05 |
828
0
Названа единственная возможность теннисистам рф и рб сыграть на ОИ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) официально допустил россиян и белорусов к участию на Олимпийских играх 2024, которые пройдут летом в Париже (Франция).

Однако теннисистам из рф и рб попасть на Олимпиаду будет достаточно сложно.

Правила ITF требуют, чтобы игрок «представлял страну» для того, чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры. Для этого нужно участвовать в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг в 2022, 2023 и 2024 годах, откуда сборные россии и беларуси были отстранены.

Поэтому теннисисты стран-террористов смогут сыграть на ОИ-2024 только в том случае, если ITF предоставит им wild card.

По теме:
Россиян не допустим. Легкоатлетов из рф на Олимпиаде не будет
САЛАДУХА: «Хочется услышать публичную позицию представителей Украины в МОК»
Минмолодьспорта: «Снимите розовые очки. Решительно осуждаем решение МОК»
МОК Олимпийские игры 2024 дисквалификация россии российско-украинская война дисквалификация беларуси
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут на пост президента УАФ
Футбол | 08 декабря 2023, 14:27 47
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут на пост президента УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут на пост президента УАФ

Исполнительный комитет Киевского объединения ассоциаций футбола поддерживает его кандидатуру

Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
Биатлон | 08 декабря 2023, 13:54 7
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков

Стартовал второй этап Кубка мира

Эвертон разгромил Ньюкасл и покинул зону вылета. Миколенко сыграл весь матч
Футбол | 07.12.2023, 23:35
Эвертон разгромил Ньюкасл и покинул зону вылета. Миколенко сыграл весь матч
Эвертон разгромил Ньюкасл и покинул зону вылета. Миколенко сыграл весь матч
Мог забить. Названа оценка Цыганкова за 11 минут в матче Кубка Испании
Футбол | 08.12.2023, 07:40
Мог забить. Названа оценка Цыганкова за 11 минут в матче Кубка Испании
Мог забить. Названа оценка Цыганкова за 11 минут в матче Кубка Испании
Легендарный Рафаэль Надаль анонсировал завершение карьеры в 2024 году
Теннис | 08.12.2023, 14:05
Легендарный Рафаэль Надаль анонсировал завершение карьеры в 2024 году
Легендарный Рафаэль Надаль анонсировал завершение карьеры в 2024 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Великолепная фигура. Марина Бех-Романчук поделилась горячим фото
ФОТО. Великолепная фигура. Марина Бех-Романчук поделилась горячим фото
07.12.2023, 12:17 1
Другие виды
Эдди Хирн планирует провести самый большой бой в боксе в 2024 году
Эдди Хирн планирует провести самый большой бой в боксе в 2024 году
07.12.2023, 11:43 1
Бокс
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
07.12.2023, 15:41 19
Футбол
ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out
ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out
07.12.2023, 21:45
Снукер
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
07.12.2023, 06:30 4
Футбол
Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины
Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины
06.12.2023, 20:35
Футбол
ФОТО. Американская теннисистка вышла замуж после знакомства вслепую
ФОТО. Американская теннисистка вышла замуж после знакомства вслепую
07.12.2023, 09:34
Теннис
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
07.12.2023, 23:00 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем