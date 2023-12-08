Названа единственная возможность теннисистам рф и рб сыграть на ОИ-2024

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) официально допустил россиян и белорусов к участию на Олимпийских играх 2024, которые пройдут летом в Париже (Франция).

Однако теннисистам из рф и рб попасть на Олимпиаду будет достаточно сложно.

Правила ITF требуют, чтобы игрок «представлял страну» для того, чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры. Для этого нужно участвовать в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг в 2022, 2023 и 2024 годах, откуда сборные россии и беларуси были отстранены.

Поэтому теннисисты стран-террористов смогут сыграть на ОИ-2024 только в том случае, если ITF предоставит им wild card.