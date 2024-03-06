Без игроков Шахтера. Известный состав сборной Украины U-21 на матчи в марте

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса назвал состав команды на мартовские матчи.

Следующий поединок в отборочном турнире Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины проведет на выезде против команды Азербайджана. Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды 24 футболистов.

Состав молодежной сборной Украины



Вратари: Павел Исенко («Ворскла» Полтава), Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Яков Кинарейкин («Днепр-1» Днепр).

Защитники: Илья Крупский («Ворскла» Полтава), Константин Вивчаренко («Динамо» Киев), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Артем Смоляков («Полесье» Житомир), Виталий Роман, Богдан Слюбик (оба - «Рух» Львов), Владимир Салюк («Черноморец» Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Евгений Павлюк («Ворскла» Полтава), Назар Волошин, Антон Царенко (оба - «Динамо» Киев), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба - «Днепр-1» Днепр), Александр Яцык («Заря» Луганск), Максим Хлань («Лехия», Польша), Борис Крушинский («Полесье» Житомир), Илья Квасница («Рух» Львов), Иван Варфоломеев («Слован», Чехия), Максим Брагару («Черноморец» Одесса).

Нападающие: Игорь Горбач («Заря» Луганск), Игорь Краснопир («Оболонь» Киев).

Напомним, что 22 марта украинская сборная сыграет со сверстниками из Марокко, а уже 26 марта состоится матч против Азербайджана.