Почему продажа Де Брюйне саудитам не станет проблемой для Манчестер Сити

По итогам 2023 года лучшим плеймейкером мирового футбола, по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), был назван 32-летний футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне. Несмотря на то, что бельгиец из-за травмы подколенного сухожилия пропустил практически всю первую половину текущего сезона, именно он, а не Лионель Месси, Бернарду Силва или Джуд Беллингем, также представленные в указанном рейтинге, занял первую строчку у экспертов IFFHS.

За «Манчестер Сити» Де Брюйне выступает с августа 2015 года. Именно тогда «горожане» заплатили 76 миллионов евро немецкому «Вольфсбургу», чтобы вернуть бельгийца на Туманный Альбион, где он ранее уже предпринимал не самые удачные попытки стать одним из лучших в АПЛ в рядах «Челси».

В «Манчестер Сити» у Де Брюйне реализовать свой невероятный потенциал удалось значительно лучше, нежели в Лондоне. Бельгиец быстро превратился в одного из лидеров коллектива, а в сезоне-2022/23 помог «горожанам» оформить первый в истории этого клуба требл – победить в чемпионате и Кубке Англии, а также триумфовать в Лиге чемпионов.

Впрочем, достаточно приличный период времени, который Де Брюйне был вынужден проводить в лазарете, в сентябре минувшего года сорвал планы руководства «Манчестер Сити» и самого футболиста относительно обсуждения вопроса о пролонгации сотрудничества. Действующий контракт Кевина с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года, и клуб был готов обговорить его продление, но хавбек очутился на медицинской койке, чем буквально заставил топ-менеджмент «Манчестер Сити» поставить этот процесс на паузу.

Не такими пугливыми оказались щедрые футбольные инвесторы из Саудовской Аравии, которые несколько месяцев назад вышли на Кевина Де Брюйне с предложение обсудить вопрос потенциального сотрудничества. Поговаривают, что предметный интерес к опытному бельгийцу проявляет «Аль-Наср» – клуб, за который уже выступает другой гениальный ветеран современности Криштиану Роналду. По неофициальным данным, до открытия зимнего трансферного окна представители саудитов даже выходили на боссов «горожан» с конкретным предложением о покупке Де Брюйне за 60 миллионов фунтов. Но… Нарвались на отказ, и вынуждены были «свернуть удочки».

Впрочем, в «Манчестер Сити» отказали саудитам вовсе не по той причине, что считают Кевина Де Брюйне неприкосновенной фигурой в первой команде. «Горожане» просто дали понять, что рассчитывают выручить за бельгийца значительно больше, а если говорить точнее, то 100 миллионов фунтов. За эту сумму в «Манчестер Сити» никто и не пискнет против того, чтобы попрощаться с 32-летним бельгийским хавбеком.

Логика подобного решения довольно очевидна: в свои 32 года Де Брюйне все еще необычайно хорош, однако определенные признаки к снижению производительности бельгиец уже отчетливо продемонстрировал. Чтобы это осознать, достаточно просто взглянуть на статистику результативности действий Кевина за последние три сезона, включая нынешний. И тогда станет очевидным, насколько нынешний Де Брюйне все-таки отличается с точки зрения его реального КПД на поле от себя же самого двухлетней давности.

Именно поэтому для «Манчестер Сити» вовсе не глупым решением станет продажа Де Брюйне летом 2024 года по достойной цене, коей, безусловно, являются 100 миллионов фунтов. Учитывая то обстоятельство, что контракт Кевина с «горожанами» истекает летом 2025-го, в конце текущего сезона у «Манчестер Сити» будет, пожалуй, последняя реальная возможность выгодно продать бельгийского легионера, выручив солидную сумму, которая потенциально поможет клубу активно и эффективно провести следующую трансферную кампанию, не боясь особо угодить под «жернова финансового фейр-плей».

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Влияние Кевина Де Брюйне на игру «Манчестер Сити» также постепенно ослабевает, что отмечает ряд британских экспертов. Например, легендарный в прошлом форвард «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер уверен, что вероятный уход Де Брюйне положительным образом скажется на развитии Фила Фодена.

«Я думаю, что Фоден наслаждается большей ответственностью, которую ему дает отсутствие Кевина Де Брюйне. Полагаю, он чувствует, что должен быть тем волшебником, каким является Кевин, который создает так много для «Манчестер Сити» и делает это уже достаточно долго. И вот когда Де Брюйне нет на поле, считаю, что Фил думает, что теперь это его работа – делать разницу. Он просто фантастический игрок», – заявил Ширер.

Очевидно, что в какой-то степени мнение Ширера разделяет и понимает нынешний главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола. Испанский специалист, впрочем, на позицию Де Брюйне в последнее время пытался наигрывать номинального центрфорварда Хулиана Альвареса. Получалось достаточно неплохо, а потому нельзя исключать варианта, при котором в будущем аргентинец будет переведен в глубину, являясь опорой и первым помощником для Эрлинга Холанда.

А еще не стоит забывать, что в «Манчестер Сити», как и в ряде других английских грандах, не очень-то и привыкли церемониться с ветеранами, какими бы заслуженными они не были. Например, в прошлом году «горожане» не увидели никакой проблемы в уходе Илкая Гюндогана, который на правах свободного агента стал футболистом «Барселоны», а летом 2021-го «Сити» также абсолютно бесплатно расстался с культовым для себя форвардом Серхио Агуэро, который также отправился покорять Каталонию в ряды «блаугранас», но спустя несколько месяцев из-за проблем с сердцем вынужден был завершить карьеру.

Кроме того, в первой половине текущего сезона «Манчестер Сити» показал, что результаты команды не слишком-то и пострадают без Де Брюйне. Команда Гвардиолы все еще сохраняет шансы на второй кряду требл, а раз так, то и потенциальная окончательная потеря бельгийского гения станет для «горожан» и тренерского штаба всего лишь очередной проблемой, которую просто нужно вовремя и качественно решить в рабочем порядке, чтобы продолжать на крейсерской скорости двигаться к все новым и новым футбольным вершинам.

В конце концов, футбол – это достаточно прагматичный вид спорта. Здесь с каждым годом становится все больше и больше экономики, и все меньше и меньше сантиментов. Поэтому не удивляйтесь, если в какой-то из дней ближайшего лета откроете страницы Sport.ua и увидите официальное подтверждение отъезда Кевина Де Брюйне в Саудовскую Аравию. Сейчас такой вариант выглядит более чем логичным для всех сторон этой потенциальной сделки, а раз так, то почему бы теории не превратиться в практику, особенно в ситуации, когда реальных преград на пути к осуществлению подобного трансфера практически не видно…