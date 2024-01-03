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  4. Месси только второй. IFFHS назвали лучшего плеймейкера 2023 года
Англия
03 января 2024, 10:31 | Обновлено 03 января 2024, 10:32
704
0

Месси только второй. IFFHS назвали лучшего плеймейкера 2023 года

Первое место отдали Кевину Де Брюйне

03 января 2024, 10:31 | Обновлено 03 января 2024, 10:32
704
0
Месси только второй. IFFHS назвали лучшего плеймейкера 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Международная федерация футбольной истории и статистики составила свою версию рейтинга лучших плеймейкеров мира в 2023 году. Первое место отдали бельгийцу Кевину Де Брюйне, несмотря на то, что практически всю первую половину нынешнего сезона он пропустил из-за травмы.

Топ-10 лучших плеймейкеров 2023 года:

1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 181 очко.

2. Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами») – 100.

3. Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 78.

4. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд/«Реал») - 70.

5. Мартин Эдегор («Арсенал») – 18.

6. Джамал Мусиала («Бавария») – 17.

7. Тони Кроос («Реал») – 15.

8. Педри («Барселона») – 12.

9. Федерико Вальверде («Реал») – 11.

10. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 10.

Напомним, Де Брюйне возобновил тренировки в общей группе лишь 18 декабря.

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Кевин де Брюйне Лионель Месси Джуд Беллингем Бернарду Силва рейтинг IFFHS IFFHS
Источник IFFHS
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