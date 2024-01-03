Месси только второй. IFFHS назвали лучшего плеймейкера 2023 года
Первое место отдали Кевину Де Брюйне
Международная федерация футбольной истории и статистики составила свою версию рейтинга лучших плеймейкеров мира в 2023 году. Первое место отдали бельгийцу Кевину Де Брюйне, несмотря на то, что практически всю первую половину нынешнего сезона он пропустил из-за травмы.
Топ-10 лучших плеймейкеров 2023 года:
1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 181 очко.
2. Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами») – 100.
3. Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 78.
4. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд/«Реал») - 70.
5. Мартин Эдегор («Арсенал») – 18.
6. Джамал Мусиала («Бавария») – 17.
7. Тони Кроос («Реал») – 15.
8. Педри («Барселона») – 12.
9. Федерико Вальверде («Реал») – 11.
10. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 10.
Напомним, Де Брюйне возобновил тренировки в общей группе лишь 18 декабря.
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