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  4. ВИДЕО. Де Брюйне возобновил тренировки с Манчестер Сити
Англия
18 декабря 2023, 19:20 |
393
1

ВИДЕО. Де Брюйне возобновил тренировки с Манчестер Сити

Бельгийский полузащитник восстановился после травмы

18 декабря 2023, 19:20 |
393
1
ВИДЕО. Де Брюйне возобновил тренировки с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне полностью восстановился после травмы подколенного сухожилия, которую он получил еще в середине августа. Из-за этого в нынешнем сезоне 32-летний бельгийский хавбек успел принять участие лишь в одном матче за «Манчестер Сити».

Еще 7 декабря «Манчестер Сити» включил Де Брюйне в заявку на клубный чемпионат мира, который начнется для команды Пепа Гвардиолы завтра, 19 декабря матчем против «Урава Ред Даймондс».

Сегодня же в сети появилось видео Де Брйюне с тренировки «Манчестер Сити», где он полноценно работал с командой:

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити травма видео
Источник Twitter
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luceorius
 Ще місяць-півтора піде на набуття хорошої форми, а тоді стережіться, суперники.
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