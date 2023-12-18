ВИДЕО. Де Брюйне возобновил тренировки с Манчестер Сити

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне полностью восстановился после травмы подколенного сухожилия, которую он получил еще в середине августа. Из-за этого в нынешнем сезоне 32-летний бельгийский хавбек успел принять участие лишь в одном матче за «Манчестер Сити».

Еще 7 декабря «Манчестер Сити» включил Де Брюйне в заявку на клубный чемпионат мира, который начнется для команды Пепа Гвардиолы завтра, 19 декабря матчем против «Урава Ред Даймондс».

Сегодня же в сети появилось видео Де Брйюне с тренировки «Манчестер Сити», где он полноценно работал с командой: