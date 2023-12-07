Травма позади? Де Брюйне – в заявке Манчестер Сити на клубный ЧМ-2023

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне попал в заявку «Манчестер Сити» на клубный чемпионат мира. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Напомним, Де Брюйне не играл с августа из-за травмы подколенного сухожилия. Он успел провести лишь два матча за «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне, и отличился 1 ассистом.

«Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира в полуфинале 19 декабря сыграет с победителем матча между мексиканским «Леоном» и японским «Урава Ред Даймондс». Финал турнира запланирован на 22 декабря.