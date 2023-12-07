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  4. Травма позади? Де Брюйне – в заявке Манчестер Сити на клубный ЧМ-2023
Англия
07 декабря 2023, 17:24 |
375
0

Травма позади? Де Брюйне – в заявке Манчестер Сити на клубный ЧМ-2023

Хавбек не играл с августа

07 декабря 2023, 17:24 |
375
0
Травма позади? Де Брюйне – в заявке Манчестер Сити на клубный ЧМ-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне попал в заявку «Манчестер Сити» на клубный чемпионат мира. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Напомним, Де Брюйне не играл с августа из-за травмы подколенного сухожилия. Он успел провести лишь два матча за «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне, и отличился 1 ассистом.

«Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира в полуфинале 19 декабря сыграет с победителем матча между мексиканским «Леоном» и японским «Урава Ред Даймондс». Финал турнира запланирован на 22 декабря.

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу травма
Источник ФИФА
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